Melk nimmt erste Flüchtlinge auf und installiert Hotline

In Melk laufen seit Tagen die Vorbereitungen für die Ankunft der ersten Flüchtlinge aus der Ukraine auf Hochtouren. Montagvormittag wurde ein überparteiliches Komitee mit der zuständigen Stadträtin Heidi Niederer (Grünen), Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP) und John Haas (SPÖ) sowie Mitarbeiter der Stadtgemeinde gegründet.

Im Mittelpunkt dabei steht abermals die Initiative "Melkhilft", die bereits im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ins Leben gerufen wurde. Ebenso aktiviert wird eine Hotline, über die eine koordinierte Abfolge der Flüchtlingshilfe, etwa die Möglichkeit nach Unterkünften, erfolgen soll.

"Wir haben derzeit bereits 40 Mails aus der Bevölkerung bekommen, diese werden aktuell abgearbeitet", erklärt Niederer. Die Stadträtin ist derzeit gemeinsam mit der MEKIV und dem Wirtschaftshof auf "Besichtigungstour" durch die Melker Gemeindewohnungen. Diese sollen schnellstmöglich für die Flüchtlinge vorbereitet werden. So sind derzeit nicht alle Wohnungen in einem Zustand, in dem sie vergeben werden können.

Nach einer Initiative einer Privatperson sind bereits neun Erwachsene sowie 13 Kinder von der ukrainischen Grenze nach Melk unterwegs. Da sich der Transport allerdings schwierig gestaltete, wurde kurzerhand von einem Flüchtlingshelfer ein ungarisches Busunternehmen gechartet, die die Flüchtlinge derzeit direkt nach Wien bringt.

Von dort sollen sie per Bahn und Privatautos nach Melk gebracht werden. Diese sollen bereits in den Abendstunden des Montags in Melk eintreffen und im Stadtsaal, samt Willkommenspaket mit Dingen des täglichen Bedarfs, empfangen werden.

"Wir rechnen aber die gesamte Woche mit weiteren Flüchtlingen", betont Niederer, die von einer ähnlichen Anzahl wie in der Flüchtlingskrise 2015 ausgeht. Damals beheimatet Melk rund 100 Flüchtlinge.

