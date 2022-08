Aufregung in Ybbs: Es dröhnen die Motoren ...

Werbung

Langsam läuft der Schifffahrtstourismus entlang der Donau nach der Coronapandemie wieder an. Die vermehrten Schiffe sorgen aber nicht bei allen Ybbserinnen und Ybbsern für Freudensprünge. In den vergangenen Wochen kam es nämlich öfters vor, dass Kreuzfahrtschiffe ihre Motoren über Nacht entlang der Donaulände laufen ließen. „Das ist ein unzumutbarer Zustand. Gerade im Sommer schlafen wir bei offenem Fenster und hören ständig das Dröhnen der Schiffsmotoren“, ärgert sich eine Ybbserin. Das Problem schlug auch im Rathaus auf, worauf sofort Kontakt mit der betroffenen Reederei aufgenommen wurde.

Erste Sofortmaßnahmen bereits gesetzt

Als erste Sofortmaßnahme wurde dabei ein Adapter für einen stärkeren Landstromanschluss bestellt. „Scheinbar ist es so, dass, wenn mehrere Schiffe anhängen, die aktuelle Kilowattleistung zu schwach ist“, erklärt die Ybbser Bürgermeisterin Ulrike Schachner. Bis der Adapter installiert ist, wurde mit der betroffenen Reederei vereinbart, dass die Schiffe so parken, dass der Motor in Richtung Perg zeigt und die Stadt Ybbs damit entlastet wird. „Ich habe mit einem Anrainer gesprochen und verstehe, dass das unangenehm ist, aber ich hoffe, dass die Wogen jetzt geglättet sind“, sagt Schachner.

Eine Reederei, die ebenfalls oftmals in Ybbs anlegt, aber nicht vom aktuellen Problem betroffen ist, ist Nicko Cruises. Dort ist man bemüht, möglichst ressourcenschonend zu agieren und hat daher alle Flussschiffe mit einer Landstromeinrichtung versorgt. „Bei entsprechender landseitiger Versorgung mit Landstrom können die Schiffe diesen von dort beziehen und sind nicht auf die Stromversorgung via Motor angewiesen. Daher nehmen unsere Schiffe diese Möglichkeit, gerne überall dort wahr, wo es möglich ist“, sagt Sprecherin Sandra Huck.

