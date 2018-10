Bevor sie im Mai 2016 in Kraft traten, wurden sie heiß diskutiert: die Parkgebühren in der Melker Innenstadt. Zwei Jahre danach sorgen sie aber immer noch für Gesprächsstoff in der Bezirkshauptstadt.

„Für viele sind die Parkgebühren ein Argument, nicht in die Melker Innenstadt zu kommen“Zunftzeichen-Obfrau Ilse Kossarz

Zunftzeichen-Obfrau Ilse Kossarz gehört zu den Kritikern des derzeitigen Parkraumbewirtschaftungskonzepts. „Für viele sind die Parkgebühren ein Argument, nicht in die Melker Innenstadt zu kommen“, hört sie immer wieder negative Stimmen aus der Bevölkerung.

Für sie steht fest: Die Regelung muss gelockert werden. Mit einem Parkticket hinter der Frontscheibe sind derzeit die ersten zehn Minuten Parkzeit gratis. Wenn es nach Kossarz geht, sollte die erste halbe Stunde den Parkern nichts kosten.

„In zehn Minuten schafft man es nur mit Tunnelblick und reichlich Stress in die Innenstadt und wieder zurück“, argumentiert die Melkerin. Und: Über die Mittagszeit plädiert sie auf freies Parken. „Das ist in allen Städten, die Gebühren erheben, eigentlich so üblich.“

Rath: „Möchte die Thematik besprechen“

Bei einem Termin in der Vorwoche mit VP-Stadtchef Patrick Strobl brachte Kossarz den Vorschlag zur Lockerung der Parkregelung bereits vor. Auf allzu viel Euphorie stieß die Idee beim Bürgermeister vorerst nicht, wie Kossarz berichtet: „Aber ich bleibe dran!“

VP-Wirtschaftsstadtrat Peter Rath möchte die Thematik jedenfalls in einem Jahresgespräch mit der Zunftzeichen-Obfrau besprechen: „Ich will wissen, welche Ideen sie für die Innenstadt-Wirtschaft in den nächsten Jahren hat.“

Konkret angesprochen auf die Parkgebühren, kann sich Rath derzeit allerdings keine Änderung vorstellen. „Es gibt eine Abmachung im Stadtrat und im Ausschuss, an die ich mich gebunden fühle. Kommt es immer wieder zu Neuregelungen, interessiert das die Bevölkerung nicht“, spricht Rath seine Bedenken aus.