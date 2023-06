Blüten, Kunst & Sonnenschein: Das war das Iris- und Pfingstrosenfest

Blühendes und Handwerkskunst gab es am vergangenen Wochenende in Ornding zu bestaunen: In der Gartenkultur Oberleitner in Ornding fand das Iris- und Pfingstrosenfest statt. Das Fest wurde im Schaugarten abgehalten, wodurch die Blütenpracht der Iris- und Pfingstrosen von weiteren Pflanzen untermalt wurde. Neben den Blumen gab es auch 26 verschiedene Kunsthandwerksstände, die ihre Werke zur Schau stellten und sie zum Verkauf anboten.