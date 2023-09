Ein Nachschlagwerk für die Nachbarschaften Krummnußbaums

Wer kennt's nicht: Beim Plaudern will es einem partout nicht einfallen, wie war nochmal der Name der Familie im grünen Haus in der Hauptstraße? In Krummnußbaum schafft jetzt ein neues Buch Abhilfe bei Wissenslücken in der – nahen und entfernteren – Nachbarschaft: das sogenannte Häuserbuch.

Fotograf Franz Gleiß und Anna Faltner haben dabei die Bewohnerinnen und Bewohner Krummnußbaums vor ihren Häusern fotografiert. Diese umfangreiche Sammlung wurde im Häuserbuch zusammengefasst. Das Fotoprojekt – gestartet im Zuge des 950-Jahr-Jubiläums der Gemeinde Krummnußbaum – nahm viel Zeit in Anspruch: Ein Jahr lang marschierten Gleiß und Faltner von Haus zu Haus. „Die Gemeinde hat im Vorfeld die Bewohnerinnen und Bewohner der jeweiligen Straßenzüge informiert, dann sind wir vorbeigekommen“, gibt der Fotograf Einblick. Zu Fuß ging's für die beiden dann durch das entsprechende Krummnußbaumer Grätzl, ehe an einem anderen Tag das nächste an der Reihe war. Voraussetzung für die Fototermine war selbstverständlich das Einverständnis der Liegenschaftsbesitzerinnen und Besitzer.

Die gedruckte Runde durch Krummnußbaum erstreckt sich auf knapp 340 Seiten, Interessierte können das Häuserbuch am Gemeindeamt kaufen. Die Rückmeldungen seien positiv, wie Gleiß berichtet: „Es gefällt den Leuten gut – und es ist ja auch wirklich praktisch. Schon während unserer 'Fotografier-Reise' haben wir Zuspruch bekommen.“ Inspiriert wurde die Gemeinde Krummnußbaum übrigens vom Häuserbuch in Ruprechtshofen.