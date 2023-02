Bunte Faschings-Feste in der Region Mank

In den vergangenen Tagen war in der Hochburg des Faschings, der Region Mank, einiges los. Von Kindermaskenbällen über Gschnas bis zu kunterbunten Partys für jedes Alter etwas dabei.

Hotspots für die Kleinen waren dabei unter anderem das K4 in Kilb, der Stadtsaal in Mank und das Gasthaus Griessler in Kirnberg. Auch für die Erwachsenen bot die Region unterhaltsame Feste. So das traditionelle Gschnas im Gasthaus Riedl-Schöner in Mank, wo bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde.

Am Faschingdienstag lockte unter anderem die Gemeinde Texingtal gemeinsam mit Kirnberg zum Faschingsumzug. Hunderte Besucherinnen und Besucher nahmen teil und feierten das Finale der Faschingszeit.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.