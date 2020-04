Mit Montag, 20. April, setzt die Stadtgemeinde Melk wieder die Parkgebühren-Verordnung in Kraft, womit für das Parken wieder ein Parkticket gelöst werden muss. VP-Stadtchef Patrick Strobl begründet den Schritt, die Gebühren waren seit dem Ausbrechen der Pandemie ausgesetzt, mit der unklaren finanziellen Situation der Gemeinden. "Als Gemeinde müssen wir schauen liquid zu bleiben. Wir können unsere Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit schicken und wir wissen auch noch nicht, welche Ertragsanteile wir erhalten. Wir brauchen die Einnahmen", betont Strobl. Der Stadtchef erklärt aber auch, dass der Schritt bewusst nicht, am Tag der Wiedereröffnung der Geschäfte gesetzt wurde.

Kritik an der Wiedereinführung der Parkgebühren gibt es vonseiten der FPÖ. FP-Gemeinderat Rudolf Kuntner versteht zwar, dass die Gemeinden auf die Einnahmen angewiesen ist, er fürchtet aber eine Abwanderung der Kaufkraft aus der Innenstadt in Nachbargemeinden oder in den Löwenpark. "Durch diesen Schritt wird die Wirtschaft in der Innenstadt weiter geschädigt", glaubt Kuntner.

