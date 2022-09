Neues Angebot in Persenbeug-Gottsdorf: Genuss ohne Verpackung

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Regale sind zum Teil schon voll, die Kaffeemaschine sowie Sitzgelegenheiten auf Position. „Wir sind im Endspurt“, sagt Karin Stöger. Und das sieht man auch.

In den ehemaligen Büroräumlichkeiten der Firma Metallbau Eder in der Mozartstraße hat sich die 44-Jährige, die viele Jahre bei Forster United Optics in Melk tätig war, ihren Traum erfüllt. „Die Frauenwirtschaft“ ist ein Unverpackt-Laden mit regionalem Sortiment sowie Bio-Produkten, aber auch ein Treffpunkt zum Plaudern und Genießen. „Genuss mit Verstand“ lautet der Slogan: Verpackungsarm einzukaufen sei Stöger auch privat wichtig. Im Sommer 2021 fasste sie den Entschluss, Nägel mit Köpfen zu machen. „Mut kriegt man nicht geschenkt, Mut kann man nicht kaufen“, lacht sie.

Seit April wurden die Räumlichkeiten auf Vordermann gebracht. Mit drei Mitarbeiterinnen – Stichwort „Frauenwirtschaft“ – kümmert sich Stöger ab Montag, 26. September, um die Kundschaft. Wie sie auf den Namen für ihren Laden gekommen ist? „Die Frau verkörpert für mich Kraft, Stärke und Energie – und wir haben hier jetzt eine Wirtschaft mit unterschiedlichen Waren.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.