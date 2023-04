Grüner Daumen gesucht: Wer hilft mit, den Kartausengarten zu pflegen?

Seit rund drei Jahren steht Christine Nussbaumer der Gemeinde als Beraterin und unterstützende Kraft für den Schaugarten in der Katastralgemeinde Aggsbach-Dorf zur Verfügung. „Wir haben in den vergangenen Jahren den Garten so weit gepflegt, dass er als Schaugarten durchgeht, allerdings brauchen wir, gerade im Frühjahr, mehr Unterstützung bei der Instandhaltung“, sagt Nussbaumer. Die bisherigen Kapazitäten der Gemeinde reichen, laut Nussbaumer, nicht aus, um den Garten „in seiner vollen Pracht zu zeigen“.

Am Freitag, 5. Mai, ab circa 15 Uhr, veranstaltet die Gemeinde gemeinsam mit Nussbaumer deshalb einen Aktionstag, an dem der Garten gepflegt werden soll. „Wir hoffen, so viele Freiwillige wie möglich zusammenzubringen. Es ist auf jeden Fall genug zu tun“, sagt Nussbaumer. Ihre Hoffnung ist es, genügend Menschen aus dem Ort und der Umgebung zu mobilisieren, um auch in der Zukunft Projekte umsetzen zu können. „Wer helfen möchte, kann am Freitag einfach mit Gartenwerkzeug kommen und mithelfen“, sagt Nussbaumer. „Für das leibliche Wohl werden wir in jedem Fall sorgen“, ergänzt sie.

Für die Arbeiten, für die Spezialwerkzeuge benötigt werden, stehen Geräte für die freiwilligen Helferinnen und Helfer zur Verfügung.

