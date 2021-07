Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Monaten eindrucksvoll gezeigt, dass freiwillige Leistungen von Ehrenamtlichen für die Gesellschaft unbezahlbar und durch nichts zu ersetzen sind. Vergangene Woche fand im St. Pöltner Landhaus zum dritten Mal die Verleihung des Freiwilligenpreises Henri, vergeben von Club Niederösterreich und Rotem Kreuz, statt. „Mit diesem Preis holen wir humanitäres Engagement in unterschiedlichster Form und Ausprägung vor den Vorhang, um diese großartigen Leistungen auszuzeichnen“, erklärt Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll.

,Aus dem Nichts, es war ja nichts da, habe ich, unterstützt von einigen Mitkämpfern, diese tolle Organisation des Jugend-Rot-Kreuzes in NÖ aufgebaut.“ Anna Neuninger

Der Preis wurde in vier Kategorien vergeben und in gleich zwei davon konnten sich Persönlichkeiten aus dem Bezirk über den Sieg freuen. Eine davon ist die Pöggstallerin Anna Neuninger (Kategorie Einzelperson). Sie ist seit mehr als 30 Jahren ohne Unterbrechung in verschiedenen Leistungsbereichen des Roten Kreuzes NÖ äußerst engagiert tätig. Als freiwillige Mitarbeiterin im Rettungsdienst hat sie vor 30 Jahren in ihrer Heimatbezirksstelle Pöggstall mit aktiver Jugendarbeit begonnen.

Daran erinnert sie sich noch heute gerne zurück: ,,Aus dem Nichts, es war ja nichts da, habe ich, unterstützt von einigen Mitkämpfern, diese tolle Organisation des Jugend-Rot-Kreuzes in NÖ aufgebaut.“ Als jährlichen Höhepunkt nennt sie hier die Landeslager, die auch einige Male in Pöggstall abgehalten wurden. Dreimal war sie für die Organisation des Bundeslagers verantwortlich.

,,Ein positives und strahlendes Lächeln kommt hier zurück.“ Anna Neuninger

Seit dem Jahre 2000 ist Anna Neuninger auch aktiv in den Gesundheits- und Sozialen Diensten (GSD) des Roten Kreuzes tätig. ,,Hier erlebt man viel Dankbarkeit von der älteren Generation. Ein positives und strahlendes Lächeln kommt hier zurück.“ Das jüngste Kind in ihrer langen Erfolgsstory ist die Etablierung des Henri-Ladens in Pöggstall. Aber auch bei der Team Österreich Tafel fand sie als Gründerin eine herausfordernde Tätigkeit.

Gratulationen gib es auch von Bezirksstellenleiter Franz Tanzer: „Sie hat dafür gesorgt, dass der Gedanke des Roten Kreuzes über Jahrzehnte hinweg weitergetragen wird. Wir sind stolz auf sie, sie ist ein großes Vorbild in der RK-Arbeit.“

Neuningers Resümee aus 30 Jahren Rotem Kreuz?

„Fad war mir nie. Die Dankbarkeit, die strahlenden Augen von Jung und Alt sind mein größter Lohn.“

Über den Sieg in der Kategorie Unternehmen konnte sich das Benediktinerstift Melk freuen. Im Stift wird soziales Engagement nicht nur bei den eigenen Projekten, wie dem Hilfsprojekt Saniob, großgeschrieben, sondern auch bei den Mitarbeitern. So werden Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr engagieren, für Einsätze während der Dienstzeit freigestellt.

Die Feuerwehr wird zudem bei Übungen als auch finanziell unterstützt. Auch mit dem Roten Kreuz besteht eine enge Zusammenarbeit in Form von finanzieller und materieller Unterstützung. „Wir – das gesamte Team des Stiftes Melk – versuchen, vielen Menschen zu helfen und da zu sein, wo wir gebraucht werden. Dazu sind Ressourcen notwendig, die wir gerne zur Verfügung stellen“, betont Abt Georg Wilfinger.