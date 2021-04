Die „Planlos Sport & Chill OG“: Was schon fast nach einem Aprilscherz klingt, hat tatsächlich Hand und Fuß – um genau zu sein, sind es sechs Hände und sechs Füße.

Der Ruprechtshofner Matthias Quintus und die beiden St. Leonharder Jakob Halmer und Pascal Holzlechner stecken hinter der Gesellschaft, die sie im Februar gegründet haben. Und die drei verfolgen damit ein ambitioniertes Ziel: Neben dem Leonhofner Eislaufplatz wollen sie einen vielfältigen Freizeitpark errichten, bis zum Sommer will man startklar sein.

„Wir wollen eine Beach-Chill-out-Area machen, in der man einfach entspannen und neuartige Sportarten ausprobieren kann“, verrät Quintus beim Lokalaugenschein mit der NÖN.

Wo sich derzeit noch ein Acker befindet, gleich neben der Melk gelegen, sollen bald gut 15 verschiedene Sportarten hinlocken. Und es sind vor allem Sportarten, die in Österreich noch selten anzutreffen sind – von Teqball, das Elemente von Fußball und Tischtennis vereint, bis zu Fußball-Darts oder Padel-Tennis (mehr dazu ganz unten).

„Wir sind immer auf der Suche nach noch unentdeckten Sportarten, die wir dann anbieten wollen“, erklärt Quintus. Eine Fläche mit Hängematten und Slacklines soll dann ebenso zum Verweilen einladen wie ein Gastronomiebereich, der rund 35 Sitzplätze, zum Teil auf einer 90 Quadratmeter großen überdachten Terrasse, fassen wird.

Eine große Rolle soll dabei auch „Up cycling“ spielen – also das Verwenden alter, gebrauchter Gegenstände, um ihnen neues Leben einzuhauchen. Alte Paletten sollen so zu Sitzgelegenheiten werden, alte Kabelrollen zu Tischen. „So viel wie möglich wollen wir ‚upcyceln‘ oder regionale Erzeugnisse verwenden“, erklärt Halmer.

„Wir haben auf Jakobs Hof verschiedenste Sportarten ausprobiert und gemerkt, dass es nirgends einen Ort gibt, wo das alles angeboten wird.“ Matthias Quintus

Seit rund einem Jahr glühen die drei Köpfe. „Eigentlich seit dem ersten Lockdown. Hätte es Corona nicht gegeben, wären wir wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen“, schmunzelt Quintus. Wie kamen sie überhaupt auf den Gedanken? „Wir haben auf Jakobs Hof verschiedenste Sportarten ausprobiert und gemerkt, dass es nirgends einen Ort gibt, wo das alles gleichzeitig angeboten wird“, erklärt Quintus. Und Halmer fügt hinzu: „In dieser Art haben wir noch nichts gefunden in Österreich“, ist Halmer stolz.

Der Hintergedanke, wie ihn Quintus, Halmer und Holzlechner beschreiben, ist insbesondere, für die Jugend in der Region ein neues Angebot zu schaffen. „Damit die Leute nicht mehr wegfahren müssen, wenn das Wetter schön ist“, erläutert Halmer. Daher auch der Name: Denn das „s“ in „Planlos“ ist gleichzeitig ein Fragezeichen – ist man „planlos“ habe man nun einen Ort in der Region, um auf unterschiedlichste Weise seine Freizeit zu verbringen, wie die Drei erklären.

Planungen seit dem ersten Lockdown

Das knapp 5.700 Quadratmeter große Grundstück befindet sich auf dem Gemeindegebiet von Ruprechtshofen, ist aber gleichzeitig im Eigentum der Marktgemeinde St. Leonhard. Beide Gemeinden greifen dem Trio unter die Arme. „Was auf alle Fälle super ist, ist, dass uns beide Bürgermeister unterstützen“, freut sich Quintus. Der St. Leonharder Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung beispielsweise einen vergünstigten Pachtzins für das Grundstück.

Als „mutig und innovativ“ beschreibt Ruprechtshofens ÖVP-Bürgermeister Leopold Gruber-Doberer das Vorhaben. „Grundsätzlich ist klar, dass die Gemeinden das Projekt infrastrukturell unterstützen.“ Einen Mehrwert sieht auch St. Leonhards ÖVP-Bürgermeister Hans-Jürgen Resel: „Das Projekt ist für Schulen genauso interessant wie für Betriebe oder andere Gruppen. Es kann sicher eine überregionale Bedeutung für das ganze Mostviertel haben.“

Noch im April sollen die Bagger anrollen, mit spätestens August soll der Betrieb gestartet werden. „Wir wollen die kommenden Sommerferien schon mitnehmen“, sagt Quintus. Von Mai bis Oktober soll die Anlage dann wöchentlich immer Freitag bis Sonntag geöffnet sein. Im Eintrittspreis, der noch nicht genau beziffert werden kann, können alle Angebote im Rahmen des Freizeitparks genutzt werden. Der Gastronomiebereich kann aber auch ohne Parkbenützung besucht werden.

Während einem Teil der Ferien will man zudem unter der Woche auch eine Kinderbetreuung anbieten, wie Holzlechner erklärt. Das Trio richtet sich aber nicht nur an Einzelpersonen und Kinder. „Es bietet sicher auch viel Potenzial für Teambuilding“, spricht Halmer beispielsweise Betriebe aus der Region an. Von der Coronasituation lassen sich die drei jedenfalls nicht aufhalten. Quintus: „Wir richten alles so her, damit wir im Sommer starten können. Wenn es dann nicht gehen sollte, dann eben nächstes Jahr.“