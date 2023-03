Saisonaus am Melker Eislaufplatz

Die steigenden Temperaturen haben es bereits erwarten lassen: Die Saison am Eislaufplatz ist zu Ende. Trotz des schwierigen Winters mit teils zu warmen Temperaturen bilanziert ÖVP-Stadtrat Mario Sattler positiv. Waren es in der Vorsaison rund 10.000 Eisläuferinnen und Eisläufer, die am Eis ihre Runden zogen, verzeichnet die Stadtgemeinde Melk in dieser Saison eine Steigerung auf etwa 13.000 Besucherinnen und Besucher. Trotz gleichbleibender Preise konnte damit der Umsatz erhöht werden - ein Umstand, der auch durch einen alten Energievertrag mit niedrigen Tarifen begünstigt wird und in der kommenden Saison nicht mehr gilt. „Der Eislaufplatz wurde von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Das Wetter war zudem günstig“, meint Sattler.

Eine wichtige Neuerung, die lange gefordert war, kam in dieser Saison bereits gut an: Auf der Homepage der Stadtgemeinde ist mittels Ampelsystem erkennbar, ob der Eislaufplatz offen oder geschlossen ist. Für die kommende Saison ist eine optische Aufwertung des Platzes sowie eine Veränderung der Lauf- und Pausenzeiten geplant. Damit sollen sowohl Kurz- als auch Langzeitfahrer besser serviciert werden.

Während die Eislaufsaison zu Ende geht, starten indes bereits die Planungen für die kommende Wachaubad-Saison mit Start 1. Mai. Evaluiert wird derzeit eine Beschattung für den Kleinkinderbereich, das Morgenschwimmen bleibt. Wie am Eislaufplatz soll auch im Freibad eine Ampel über die aktuellen Bedingungen und Öffnungszeiten informieren.

