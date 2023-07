Sanierung für Saunabereich

Im abgelaufenen Jahr 2022 benötigte das Ybbser Freizeitzentrum einen Zuschuss von 474.0000 Euro seitens der Gemeinde. Für Stadtchefin Ulrike Schachner ist es dennoch wichtig, dass in die Attraktivität des Standorts investiert wird. So soll in der Sommerpause, die seit 2007 bestehende finnische Außensauna saniert werden. Geplant war der Austausch bereits 2020, dann kam jedoch die Coronapandemie, im darauffolgenden Jahr setzte die Stadtgemeinde aufgrund der unsicheren Situation den Sparstift an. „Es ist wichtig, dass wir hier investieren. Gerade in diesem Jahr sind das Hallenbad und die Sauna besonders beliebt“, betont Schachner.

Ein Blick auf die Zahlen gibt der Stadtchefin recht: Bis Ende April besuchten knapp 37.400 Besucherinnen und Besucher das Ybbser Hallenbad – die besten vier Monate in der Geschichte. Der bisherige Bestwert liegt im Jahr 2018 mit 35.340 Gästen. Ähnlich gut läuft es bei der Sauna. Mit 5.738 Saunagästen verbesserte man den bisherigen Top-Wert aus dem Jahr 2019 um knapp 700 Besucherinnen und Besucher.

Schachner gibt aber auch zu, dass die aktuellen Umstände, wie das im Frühjahr schlechte Wetter sowie die Schließung des Amstettner Bades das Freizeitzentrum begünstigen. „Für uns ist wichtig, dass wir weiter attraktiv bleiben, aber auch die Kosten senken“, gibt Schachner die Marschroute vor.

Ab Herbst strahlt Sauna in neuer Pracht

Um die Attraktivität weiter zu steigern, soll die Sauna im FZZ in der Betriebspause über die Sommermonate saniert werden. Geplant war die Sanierung der in die Jahre gekommenen finnischen Sauna bereits 2020 – die Coronapandemie und die Betriebsschließung des Hallenbades verhinderten allerdings das Vorhaben. Im Herbst soll die Sauna dann in voller Pracht mit attraktiven Steinelementen, Lichtleisten und Lautsprechern wiedereröffnet werden.

Dann soll es auch wieder die Late Night Sauna geben. „Aufgrund der großen Beliebtheit dieser Aktion raten wir bereits im Vorfeld, sich rechtzeitig Karten im Vorverkauf bei der Kasse im Freizeitzentrum zu sichern“, wirbt Schachner bereits jetzt für die Aktion.