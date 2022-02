Neue Fantasy-Reihe: Mostviertler Autoren veröffentlichen erstes Buch

Eine Landkarte, zwei Fantasy-Liebhaber sowie viel Kreativität und Vorstellungskraft: Diese Mischung bringt neue Welten hervor. Welten, in die der Loosdorfer Fabian Unger und sein Cousin Kevin Winkelmann aus Pöchlarn entführen wollen: Die beiden präsentierten Ende Jänner unter dem Synonym „KF König“ den ersten Teil ihres Fantasy-Epos „Das Schwert der Vergeltung“.

Es ist das erste Buch der Reihe und begeisterte bereits die Testleser. „Durch die Verschiedenheit der Lande, sind die Vergleiche der Leser sehr unterschiedlich. Einige dachten beim Lesen an ‚Game of Thrones‘, andere an ‚Harry Potter‘ und wieder andere an ‚Herr der Ringe‘“,berichten die Autoren. Als Unger im September 2019 eine Landkarte zeichnete und diese seinem Cousin näherbrachte, entbrannte in ihnen ein Feuer. Sie entwickelten Helden, Handlungen und Geschichten. Auch eine eigene Zeitrechnung.

Einen großen Bezug hatten sie zu ihrer Großmutter, der sie das Buch widmen. „Wir haben ihr unser allererstes Exemplar in einer Schatulle zu ihrem Grab gebracht“, berichtet Unger. Das Erscheinungsdatum wurde mit 27. Jänner auch so gewählt, dass es auf den Geburtstag der Oma fiel. Und: Ihr Synonym setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der beiden Autoren zusammen, König hieß die Oma mit Mädchennamen.

