Petzenkirchen feiert 40-Jährige Partnerschaft

Eine Freundschaft, welche von Deutschland bis nach Niederösterreich reicht. Seit 40 Jahren pflegt die Gemeinde Petzenkirchen mit Ahlshausen-Sievershausen ihre Partnerschaft auf kommunaler Ebene. Alshausen-Sievershausen ist eine Ortschaft im südlichen Niedersachsen in Deutschland.

Doch wie entstand die Partnerschaft? „Der Petzenkirchner Josef Sattelberger ist während seiner Kriegszeit rund um Ahlshausen beherbergt worden. Er versuchte auch später die Freundschaft mit den Einheimischen zu pflegen, dadurch ist dann irgendwann die Partnerschaft auf Gemeindeebene entstanden“, erklärt Bürgermeisterin Lisbeth Kern (SPÖ). Kern betont auch, dass es sich hier nicht nur um eine kommunale Partnerschaft handelt, sondern auch um eine ehrliche Freundschaft. Alle fünf Jahre besuchen sich die Gemeinden.

Zum 40-jährigen Jubiläum kamen die Bewohnerinnen und Bewohner von Ahlshausen-Sievershausen nach Petzenkirchen. Insgesamt 50 Besucherinnen und Besucher trafen in Petzenkirchen ein.

Während ihres Aufenthalts lernten die Gäste die Umgebung kennen: Ein Besuch in der Brauerei in Wieselburg stand auf der Tagesordnung, auch im Haus der Wildnis schaute man vorbei. Am Abend des zweiten Tages waren sie beim Bärenwirt und ließen 40 Jahre Partnerschaft Revue passieren. Abgeschlossen wurde der Besuch mit einem Frühschoppen am letzten Tag, begleitet von der Musikkapelle Petzenkirchen Bergland.

Auch in Zukunft ist der Wunsch von beiden Orten, dass man die Partnerschaft sowie Freundschaft erhält. In fünf Jahren sieht man sich wieder in Ahlshausen-Sievershausen.