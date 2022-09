Frischer Wind in der Pfarre Ybbs

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Seit Sonntag brennen viele neue Lichter in und um Ybbs, denn die Besucher der Installation des neuen Pfarrers Gerhard Reitzinger wurden nach der Messe mit einem liebevoll gestalteten Info-Folder samt Kerze überrascht.

Licht, das „wahrhaftige Menschen“ erkennen lässt - diese Menschensuche hat sich der Seelsorger auf seine Fahnen geheftet. Und am Sonntag kamen sie in Scharen, füllten die Kirche erst in Säusenstein und am Nachmittag in Ybbs. Das Thema berührte offensichtlich.

Alle wollten den weltoffenen Priester sehen, der über Facebook kommuniziert, mit dem E-Bike die Gegend erkundet und sich rege Beteiligung in der Pfarre wünscht. Der gebürtige Haager wurde in der Kirche sympathisch vorgestellt von Dechant Daniel Kostrzycki, umgeben von einer Abordnung des Klerus der Pfarren Neumarkt, St. Martin, Amstetten und Steinakirchen samt Diakonen. Unterstützung erhält der 54-Jährige durch den neuen Pastoralassistenten Christian Eder.

