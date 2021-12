Melker Fährhaus: Investition um eine Million Euro

Nachdem die Stadtgemeinde Melk im August das ehemalige Fährhaus um 1,2 Millionen Euro gekauft hatte, startete die Pächtersuche. Wie die NÖN bereits in der Vorwoche berichtet, erhielt die oberösterreichische Stützner-Gruppe den Zuschlag. Der Strengberger Patrick Stützner präsentierte vergangene Woche seine detaillierten Pläne für den Gastrobetrieb. Ins Boot holte sich Stützner für das Projekt seinen langjährigen Partner Patrick Bauer. Bauer wird Standortbetriebsleiter und betrieb in Melk bereits vor Jahren das „G‘richt“ gegenüber vom Melker Bahnhof. „Es ist ein neues Projekt mit intensiver Vorbereitung. Wir haben in mehreren Gesprächen festgestellt, dass wir in die gleiche Richtung arbeiten“, sagt Stützner im Rahmen der Projektpräsentation. Für den erfahrenen Gastronomen mit mehreren hundert Mitarbeitern sprach für das Melker Fährhaus die Lage mitten im Naherholungsgebiet mit seinen rund 200.000 Radfahrern und den 450.000 Schiffsgästen.

Was plant Stützner mit dem „Restaurant Hafenspitz“? Der Gastronom plant Investitionen in den Standort von bis zu einer Million Euro. Stützner will den Gästen regionale und ausschließlich österreichische Produkte anbieten. Der Besuch des Lokals soll zusätzlich ein Erlebnis bieten und so plant Stützner die Gestaltung mit starkem Bezug zur Donau und der Schifffahrt. So ist geplant, ein Boot als Lichtquelle zu nutzen, daneben werden zahlreiche Seile die Innenarchitektur ergänzen. „Der Gast soll sich wie in einem schön gestalteten Bereich eines Bootes fühlen“, meint Stützner. Für die unterschiedlichen Gäste will der Strengberger auch unterschiedliche Bereiche und Konzepte anbieten. Der Fokus liegt dabei auf den Einheimischen als Stimmungsmacher in der Region, auf den Schiffsgästen aber vor allem auch auf den Radtouristen. „Für diese schaffen wir einen Erholungsbereich ohne Konsumationszwang“, sagt Stützner. Wichtig ist ihm aber auch der Fokus auf den steigenden Bedarf an Frühstücksmöglichkeiten. Im „Restaurant Hafenspitz“ soll Frühstück bis zum Nachmittag angeboten werden.

Wann ist die Eröffnung? Bis zum Frühjahr soll die Ausschreibung für die Neugestaltung fertig sein. Eine Eröffnung ist laut Stützner für das Frühjahr 2023 geplant. Um den Gästen aber auch in der kommenden Tourismussaison ein Angebot zu bieten, plant Stützner ein Streetfood-Konzept mit wenigen Speisen. „Die bestehende Infrastruktur gibt nicht viel her. Daher konzentrieren wir uns im kommenden Jahr auf wenige Produkte mit hoher Qualität“, erzählt Stützner. Um den Anforderungen gerecht zu werden, wird im Schank- und Küchenbereich bereits für die kommende Tourismussaison einiges verändert. „Der Endausbau erfolgt dann in einem Jahr“, betont Stützner.

Welche Rolle spielt die Lage im Hochwassergebiet bei der Planung? Dem Gastronomen ist das Risiko einer Millionen-Investition im Hochwasserrisikogebiet bewusst. Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, verfügt Stützner über ein ausgeklügeltes Konzept mit mobilen Gerätschaften, Rampen zum schnellen Abtransport und der Lagermöglichkeit im oberen Stock, der im Normalfall für Hochzeiten, Taufen oder anderen Festen genutzt werden soll. „Mit unseren eigenen Containern können wir den Betrieb in wenigen Stunden leerräumen“, erzählt Stützner. Das Fährhaus wird dafür auch in den Donaualarmplan aufgenommen.

Wie geht es mit dem Campingplatz weiter? Der Melker Campingplatz wird weiterhin von der Stadtgemeinde Melk betrieben, ebenso die Appartements beim Fährhaus. Nicht aber, weil es kein Interesse gäbe, sondern, wie ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl betont, als Gegenfinanzierung für die notwendigen Sanierungsarbeiten beim Fährhaus. „Im Sommer haben wir gesehen, dass der Campingplatz gut angenommen wird - und das trotz Baustelle. Die Projekte sollen durch den Campingplatz refinanziert werden. Damit hat die Stadtgemeinde wichtige Einnahmen“, erklärt Strobl. Offen ist derzeit aber noch, wie die Stadt als künftiger Tourismusbetreiber die Appartements vermieten möchte. Dazu gibt es Gespräche mit dem Donautourismus, aber auch eine Vermietung direkt vor Ort ist in der Überlegung. Offen ist derzeit auch, wie der Campingplatz künftig betrieben wird. Hierbei sollen laut Strobl Synergien mit der geplanten Parkraumbewirtschaftung am Hafenspitz genutzt werden. Sprich: Parksheriffs könnten künftig auch den Campingplatz kontrollieren und dort nach dem Rechten sehen.