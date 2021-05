Die Boxen bleiben stumm, die Bühnen dunkel: Ein Umstand, den Susanne und Christian Falk während des Lockdowns unbedingt ändern wollten. Susanne und Christian Falk: Sie kommt ursprünglich aus Pöchlarn, er ist gebürtiger Deutscher. Beide haben eine rund 30-jährige Erfahrung im Theater- und Bühnenbusiness. „Dort haben wir uns auch kennengelernt“, schmunzelt das Paar.

Das war 1999, in Berlin, am Theater am Potsdamer Platz. Nach diversen Schaffungsstätten in Deutschland – Berlin, Essen, Stuttgart – verwirklichten sie ihren Traum, ein Creative Studio zu betreiben. Nämlich im sogenannten Wiewerk, in der Pöchlarner Donaugasse.

„Wir wollen uns trotz der herausfordernden Situation nicht abbringen lassen. Und wir haben so viele Ideen!“Susanne & Christian Falk

In der ehemaligen Farbenhalle leuchten samtbezogene Sessel in Rot, blinken die Scheinwerfer in allen Farben. Und eine fulminante Bühne wartet dort darauf, wieder bespielt zu werden. Denn die Boxen sollen wieder dröhnen, die Scheinwerfer angehen: Aus diesem Grund gründeten die Falks den Verein „EchtKultur“.

Das Paar betreibt also das Wiewerk, der Verein „EchtKultur“ – Christian Falk ist der Obmann – will die Räumlichkeiten für Konzerte aller Art nutzen.

Denise Schweiger

Zuletzt veröffentlichte der Verein sein Jahresprogramm (siehe ganz unten), neben den Events in der Wiewerk-Halle sollen auch Veranstaltungen an weiteren Locations folgen. „Wir wollen uns trotz der herausfordernden Situation nicht abbringen lassen. Es gibt unglaublich viele Künstler – das muss man zeigen.“

Und zwar trotz der anhaltenden Pandemie – auch wenn die Vorbereitung und Organisation der Events durchaus schwierig sei. „Die Nachfrage ist da, das ist wirklich spürbar. Aber die Leute sind, verständlicherweise, vorsichtig, was den Kartenverkauf angeht“, gibt Susanne Falk Einblick. Deshalb können derzeit auch nur Karten reserviert werden: „So sind wir auch flexibler.“ Im Juni soll der Eventreigen losgehen – den Beginn macht die Gruppe „AkustixxX“, weitere, regionale Künstler und Bands folgen. Denn darauf legt der Verein Wert.

Fortsetzung für „Echt deine Show“

„Es gibt so viele tolle österreichische Artists. Wir wollen ihnen eine Bühne geben. Und wir haben so viele Ideen!“ Mehrere Ideen konnten die kreativen Köpfe des Vereins mit Sitz in Pöchlarn auch schon umsetzen.

Als erstes Projekt im Sommer 2020 stellten sie – kurz nach der Vereinsgründung – eine Online-Konzertreihe auf die Beine. Keine Handymitschnitte, sondern professionell gefilmtes Material – samt Licht- und Tontechnik.

Online gibt‘s die Live-Konzerte nach wie vor per Streamingdienst auf echtkultur.at zu sehen. Ein weiteres Projekt ist das interaktive Unterhaltungsformat „Echt deine Show“. „Drei Sendungen haben wir live aufgezeichnet, das Feedback war super. Wir arbeiten derzeit an einer Fortsetzung.“