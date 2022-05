Drei Verletzte bei Pkw-Kollision in Zinsenhof .

Zu einem Verkehrsunfall in Zinsenhof bei Ruprechtshofen im Bezirk Melk wurden am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren Ruprechtshofen und St. Leonhard/Forst alarmiert. In einer Kurve kollidierten zwei Fahrzeuge frontal miteinander.