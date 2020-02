Frisch eingetroffen ist "Meister Adebar" in seiner Heimatgemeinde. Während er die letzten Jahre so ab den 22. Februar - was auch schon früh war - zurück kam, hat er sich heuer den 11. Februar ausgesucht.

Sein Nest hat derzeit noch wenig Äste, dies muss er erst richten bevor seine Frau nachkommt.

Für Loosdorf ist die frühe Rückkehr ein gutes Zeichen: Schule und Kindergärten werden und wurden ausgebaut. Da trägt der "Baby-Bringer" sicher noch etwas dazu bei.