Plötzlich stand sie da, die neue Verkehrstafel. Seit zwei Wochen können Autofahrer auf der B1 nicht mehr in die Rampersdorferstraße einbiegen. „Ich war am Nachmittag einkaufen. Als ich nach Hause fuhr, konnte ich auf einmal nicht mehr, wie gewohnt, zufahren und musste über die Scheibbserstraße durch ganz Neu-Pöchlarn“, schüttelt Marion Groiß den Kopf.

Verständnis für die neue Regelung hat in der Rampersdorferstraße niemand. „Das war eine richtige Hauruck-Aktion. Wir wurden nicht informiert – weder von der Gemeinde noch von sonst irgendjemanden“, ärgert sich ein weiterer Anrainer.

Zumal sich die Bewohner des Grätzels schon einmal gegen das Verbot aussprachen. Bereits 2016 schlug ein Sachverständiger der Landesregierung aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens eine Totalsperre der Kreuzung zur B1 vor. Ein angrenzendes Grundstück hätte als Umkehrplatz fungiert – doch der Besitzer entschied sich aufgrund des Gegenwinds der Anrainer, nichts abzutreten.

Vorsorglich wurde eine Gebotstafel zum Rechtsabbiegen montiert, von einer Sperre sah man ab. „Damals nahm man auf uns Rücksicht, jetzt stellt man uns die Tafel genau vor die Nase. Das ist doch Schildbürgertum“, kann Leopold Rank die Entscheidung nicht nachvollziehen.

Auch im Rathaus ist man mit dem Einfahrtsverbot nicht glücklich. Sowohl der zuständige VP-Stadtrat Josef Vollgruber als auch VP-Bürgermeister Franz Heisler wussten nichts über die Neuregelung, ehe sie in Kraft trat. „Argumentiert wird die Sperre durch die hohe Unfallhäufigkeit. Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer steht über allen Dingen. Ich persönlich hätte auch keine Freude damit, aber das sind Verkehrsexperten“, erläutert der Stadtchef seine Sicht der Dinge. Außerdem stellt er infrage, ob der letzte Satz in dieser Causa schon gesprochen ist. „Vielleicht lässt sich eine Zusatztafel anbringen, die die Anrainer vom Abbiegeverbot ausnimmt.“

Dieser Wunsch wird laut Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner wohl nicht in Erfüllung gehen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das realisiert wird. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit war sehr nachdrücklich, was die Maßnahmen in diesem Bereich angehen“, berichtet er.

Verständnis für den Anrainer-Frust hat Haselsteiner zwar, doch die Kreuzung gilt schon lange als problematisch. „Bei drei Unfällen mit Personenschaden in den letzten Jahren ist die Unfallhäufigkeit gegeben. Natürlich müssen die Bewohner jetzt einen Umweg einschlagen, aber die Sicherheit hat eindeutig Vorrang.“