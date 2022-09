Fünf Tage ohne Futter und Wasser: Dalmatiner-Mischling starb qualvoll

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Fünf Tage lang ohne Futter und Wasser: Ein 15-jähriger Dalmatiner-Mischling erlitt ein qualvolles Ende. Der Rüde verhungerte allein in einem Haushalt in der Region Pöchlarn. Der 40-jährige Hundebesitzer gab zuerst gegenüber der Polizei an, seine Nichte (24) um die Versorgung des Hundes gebeten zu haben.

Doch dem war nicht so, wie weitere Erhebungen zutage brachten. "Die Nichte des Hundebesitzers gab bei ihrer niederschriftlichen Vernehmung an, keinen Auftrag zur Fütterung des Hundes erhalten zu haben", berichten die Exekutivbeamten. In der Zwischenzeit habe auch der Hundehalter eingeräumt, "keinen Auftrag" erteilt zu haben.

