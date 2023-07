Emotionale Ankunft in Melk: Der „Radler mit Herz“ ist zurück!

Nach 66 Tagen, 486 Stunden auf dem Rad und insgesamt 6.219 gefahrenen Kilometern ist Reinhard Carda wieder zu Hause angekommen – und wurden von vielen jubelnden Fans am Hauptplatz in Melk empfangen. Diese Reise nahm er nicht ohne Grund auf sich. „Die Idee dahinter war, dass ich helfen will. Ich bin dann auf den Verein „Hands up for down“ gestoßen und war sehr begeister“, erklärt Carda.

Mit seinen gesammelten Spenden soll ein Kaffeehaus in Rappottenstein gegründet werden, wo Menschen mit Down Syndrom eine gastronomische Ausbildung erhalten und die gleiche Chance in der Arbeitswelt erhalten. Insgesamt sind bereits 15.480 Euro Spenden für das Projekt „Cafe Downtown“ eingelangt. „Natürlich habe ich auch manchmal gezweifelt, aber ich wusste, wofür ich das Ganze mache und das hat mich sehr angetrieben“, schildert Carda. Und er ließ sich von seinem Ziel nicht abbringen – trotz der ein oder anderen Hürde. Obwohl etwa sein Fahrrad einen Rahmenbruch hatte , blieb Carda standhaft. Ankunft am Nordkap war „definitiv unbeschreiblich“Während seiner Reise überwogen die schönen Momente, die „oft gar nicht in Worte zu fassen sind“, sagt der „Radler mit Herz“. „Den schönsten Momente könnte ich gar nicht sagen, aber wie ich am Nordkap angekommen bin - das war definitiv unbeschreiblich“, strahlt Carda.

Ein weiterer aufregender Punkt war, dass Carda jeden Tag spontan entschied, wo er schläft, meistens in Hostels, Bed&Breakfast oder Hotels. Seine Reise ist somit auch in dieser Hinsicht nicht vergleichbar mit einer geplanten Fahrradreise. Große Freude bereiteten Carda auch die netten Bekanntschaften, die er während seiner Fahrt machen durfte.

„Ich glaube dieselbe Strecke würde ich nicht noch einmal fahren, ich bin der Ansicht, dass ich die Fahrt nicht mehr so genießen würde, weil ich ja schon alles kenne“, erklärt Carda.

Der begeisterte Radfahrer möchte mit seiner Reise zeigen, dass jeder etwas tun und verändern kann. „Manchmal muss man sich einfach überwinden, es muss natürlich nicht gleich eine Radtour zum Nordkap sein. Die Menschen sollten dennoch mehr handeln, als nur reden. Das ist mir besonders wichtig“, sagt Carda.