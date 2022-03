Kindergarten in Bischofstetten: Neubau soll her

43 Kinder zählt der Bischofstettner Kindergarten derzeit und im Herbst kommen 19 hinzu: zu viele, um alle im bestehenden Gebäude betreuen zu können. Aus diesem Grund fasste der Bischofstettner Gemeinderat bei seiner Sitzung vergangene Woche einen Grundsatzbeschluss. „Wir fassen einen Kindergarten-Neubau ins Auge“, berichtet ÖVP-Bürgermeister Werner Nolz im NÖN-Gespräch.

Zwei Gruppen sind am bisherigen Standort am Kirchenplatz untergebracht, die notwendige dritte Gruppe könnte nur mit „großem Aufwand“ dazugebaut werden, informiert Nolz. Deshalb sei ein neuer Standort die bessere Lösung, was auch das Ergebnis einer Studie war. Der Neubau müsse in einem nächsten Schritt aber erst vom Land Niederösterreich bewilligt werden, führt Nolz weiter aus.

Insofern ist auch der Standort noch nicht fix, anbieten würde sich laut des Ortschefs aber das Areal neben dem Spielplatz. „Damit wäre dann der Kindergarten in unmittelbarer Nähe zum Spielplatz, was bisher nicht so war – das ist auch ein Grund, warum ein Neubau die bessere Lösung ist“, erklärt Nolz.

Sobald die Freigabe vom Land kommt, soll dieses Jahr die Planung erfolgen, mit dem Bau soll dann 2023 gestartet werden. Ob sich eine Öffnung bis zum Start des Kindergartenjahres 2023/2024 ausgeht, könne aus heutiger Sicht noch nicht beurteilt werden, sagt Nolz.

Für das kommende Kindergartenjahr wird nun eine provisorische dritte Gruppe eingerichtet – und zwar im Pfarrhof. „Dafür schließen wir ein Abkommen mit der Pfarre“, berichtet der Bürgermeister.

