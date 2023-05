Melker Pioniere laden zur Benefiz-Bikertour

Bereits zum sechsten Mal lädt der Verein Melker Pioniere am Samstag, dem 13. Mai, zur Benefiz-Bikertour, der Motorradausfahrt für den karitativen Zweck, in die Birago-Kaserne nach Melk. Nach einem gemeinsamen Frühstück und einer Motorradsegnung führt der Weg nach Rogatsboden in den Bezirk Scheibbs. Die Rückkehr nach Melk wird um circa 14 Uhr erwartet.

Abschließend folgt ein gemütlicher Ausklang bei Speis und Trank im Erweiterungsgebiet. Der Reinerlös der Veranstaltung wird bei diesem Event der Lebenshilfe Rogatsboden zugutekommen. Die Melker Pioniere freuen sich auf zahlreiche Teilnahme.

