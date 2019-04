Erzählt Marion Löcker von ihrer nächsten Reise, gibt es eigentlich nur zwei Reaktionen. Die einen loben ihren Einsatz und Mut, die anderen schütteln energisch den Kopf. Die Obfrau des Tierschutz-Vereins „Robin Hood“ begibt sich nach Kurdistan im Irak.

„Ich werde oft gefragt, warum ich dorthin fliege. Es sei gefährlich für eine Frau.“ Die Antwort auf das „Warum“ steht für Löcker außer Frage. Sie reist im Zeichen des Tierschutzes in den Irak. Und zwar nicht zum ersten Mal. 2016 landete sie schon einmal in Erbil. Das ist die Hauptstadt Kurdistans – einer autonomen Region innerhalb des Iraks, die seit jeher um ihre Anerkennung kämpft. Spuren davon ziehen sich über das Land: Kurdistan ist vom Krieg gezeichnet. Das hat Löcker mit eigenen Augen gesehen. Mossul liegt gut eineinhalb Autostunden von Erbil entfernt. Bei ihrem letzten Besuch war die Stadt noch in der Hand „Islamischer Staat“.

„Trotz allem hat mich Kurdistan begeistert“, blickt die Vereinsobfrau voller Vorfreude auf die einwöchige Reise gen Osten. Diese Woche startet ihr Flieger, in Kurdistan trifft sie sich abermals mit Tierarzt Sulaiman Tamer Saed. Gemeinsam setzen sie sich für die Tiere vor Ort ein. „Es gibt viele Streuner, zudem kümmern wir uns um Ziegen- und Schafherden“, berichtet sie. Die Tiermärkte sind ihr ein besonderer Dorn im Auge: „Für ein paar tausend Dollar bekommt man dort von Wölfen, Bären, Greifvögeln bis hin zu Papageien alles, was Beine hat.“

Während ihrer Reise werden Löcker und Saed auch mit Regierungsvertretern in Kontakt treten. Sie fordern Änderungen im Tierhaltungsgesetz. Löcker ist dabei sowohl realistisch als auch optimistisch: „Wir werden vieles nicht verbieten können – aber es allemal versuchen, damit Verbesserung möglich ist.“