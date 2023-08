Fußballstart von Kilb bis Nöchling: Viele helfende Hände

Waldstadion, Freitagnachmittag, kurz vor halb fünf, und nach und nach trudeln alle ein: Kantinenchefin Sonja Stuphan, Sport-Vorstand Matthias Trattner und rund 25 weitere Helferinnen und Helfer. Gut eine Stunde ist es noch bis zum Anpfiff der Reservepartie, gut drei Stunden bis zum Kampfmannschaftsmatch in der 1. Landesliga. Wenn der SCU Kilb zum Heimmatch lädt, sind viele helfende Hände gefragt.

Jene von Martin Gansch sind zu diesem Zeitpunkt schon über drei Stunden im Einsatz. Der Zeugwart kommt am Matchtag als Erster, meist schon zu Mittag, auf den Platz, stellt die Absperrungen und die Cornerfahnen auf, richtet die Dressen beider Teams her und bringt schon einmal die ersten Getränke in Stellung.

Apropos Getränke: Die sind im Waldstadion vor allem Sonja Stuphans Metier. Die Kilber Kantinenchefin kümmert sich um den Einkauf unter der Woche, ist bei jedem Heimspiel auf Abruf bereit und steht selbst zweimal pro Halbsaison in der Kantine. Und sie organisiert die Kantinenteams. Sechs Personen sind in der Kantine unten notwendig, drei bei der Ausschank oben, um die durchschnittlich 250 Zuschauerinnen und Zuschauer mit Bier, Cola, Pommes und Co. zu versorgen.

Zum Teil seit Jahrzehnten immer wieder in Kantine

Einige stehen schon seit Jahrzehnten ein- oder zweimal pro Halbsaison in der Kantine, andere erst seit Kurzem, etwa die Freundinnen von neuen Spielern – denn jeder Spieler gibt eine Person an, Freundin, Schwester, Vater etc., die dann Teil eines Kantinenteams wird.

Dafür, dass der Ball überhaupt ungehindert über den Rasen rollen kann, ist Platzwart Josef Trimmel, unterstützt von Johann Handl, zuständig. Und auch Handls Ehefrau Raphaela Handl hilft regelmäßig mit. Federführend in der Organisation sind die Vorstandsmitglieder Matthias Trattner, Dietmar Wieser und Thomas Mauß, Alexander Witek betreut die Sponsoren, ein Vorstandsmitglied sitzt beim Eingang an der Kassa, der erst 15-jährige Jakob Zagler regelt alles, was die Online-Eingaben beim Fußballverband betrifft, Franz Bernhuber koordiniert das siebenköpfige Ordnerteam und natürlich helfen auch die Trainer Milan Vukovic und Martin Luger mit, damit am Matchtag alles reibungslos abläuft. Und wenn's dann richtig heiß wird im Waldstadion, sind die Stadionsprecher Sebastian Pokorny oder Norbert Trattner am Mikrofon gefragt.

„Wir machen alles selber“

„Wir machen alles selber. Es gibt zum Beispiel niemanden von der Gemeinde, der heraufkommt und vorm Stadion mäht. Das ist keine Kritik – es war einfach immer schon so“, erzählt Sport-Vorstand Matthias Trattner. Personalprobleme gebe es grundsätzlich keine, man habe in Kilb immer genügend freiwillige Helferinnen und Helfer, sagt Trattner. Nur durch die Wechsel der Spieler sei es manchmal schwierig. „Da geht es aber vor allem um die Organisation und Kommunikation. Es ist immer wieder eine Herausforderung, genug Leute zu haben, aber bis Mitte August pendelt es sich eigentlich immer gut ein“, erzählt Trattner.

Auch wenn in der 2. Klasse vieles anders ist als in der 1. Landesliga, so ist eines doch gleich: Helfende Hände sind immer gefragt. So auch beim TSV Nöchling aus der 2. Klasse Yspertal/Alpenvorland. Die Kantine muss genauso besetzt werden, Ordner, Platzwart und Platzsprecher sind ebenso obligat. Das funktioniert laut Obmann Johann Schachenhofer aber immer ganz gut: „Wir brauchen für ein Meisterschaftsspiel ungefähr 15 bis 20 Helfer. Es gehört eben viel dazu, um ein Match erfolgreich abwickeln zu können.“

Probleme mit dem Besetzen der einzelnen Aufgabenbereiche gibt es auch in Nöchling weitestgehend keine: „Für die Kantine haben wir einen gewissen Pool an Freiwilligen, aus dem wir schöpfen können. Insgesamt hat es aber schon immer sehr gut funktioniert. Da sind wir gut aufgestellt. Das einzige, das manchmal Probleme macht, ist, einen Linienrichter zu stellen.“