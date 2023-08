Herz und Seele des SV Petzenkirchen

Kaum eine einzelne Person (oder in diesem speziellen Fall ein Ehepaar) steht im ganzen Bezirk so für einen Fußballverein wie Anna und Anton Scheuchelbauer für den SV Petzenkirchen.

Den Petzenkirchner Verein kann man sich eigentlich nicht mehr ohne die Scheuchelbauers vorstellen. „Ich bin seit vielen Jahren dabei und mache es nach wie vor gerne und investiere wirklich viel Zeit. Dasselbe gilt auch für meinen Mann. 'Selbstbeweihräucherung' ist nichts für uns – wir arbeiten gerne im Hintergrund“, zeigt sich Anna Scheuchelbauer bescheiden.

Seit 2011 ist Anna Scheuchelbauer Präsidentin des SV Petzenkirchen. Rund 45 Jahre ist sie aber mit dem Fußball und dem Verein schon verbunden. Sie darf auf jeden Fall als „das Heinzelmännchen“ des SV Petzenkirchen schlechthin bezeichnet werden.

Sie organisiert fast alles, was man rund um ein Meisterschaftsspiel und darüber hinaus braucht. Ihre Arbeit beginnt schon während der Woche, wenn sie den Nachschub für die Kantine besorgt. Anni´s Arbeitstag beginnt am Matchtag bereits am frühen Vormittag. Sie startet in der Kantine mit den Vorbereitungen, damit für Speis und Trank bestens gesorgt ist.

90 Mal pro Saison in der Kantine

Da sie die Kantine auch bei den Nachwuchsspielen öffnet (meist alleine), steht Scheuchelbauer rund 90 Mal in der Saison in der „Ausschank“. Sie ist nicht nur Kantinenchefin (die Einteilung des Personals macht sie vor der Saison), sondern auch für die Verlosung von Warenpreisen bei jedem Heimspiel verantwortlich – jeder kennt das Bild beim Eingang des Petzenkirchner Sportplatzes, wenn Scheuchelbauer schon darauf wartet, für ihre Tombola die Lose an den Mann und an die Frau zu bringen. Schon während der Woche sammelt sie Preise dafür ein, verkauft die Lose dann und führt auch die Verlosung durch. „Am Wichtigsten sind mir und meinem Mann Wertschätzung und Dankbarkeit. So lange die, so wie jetzt noch, gegeben sind, werden wir so lange es geht weitermachen“, erklärt Anna.

Auch Gatte Anton verbringt sein halbes Leben mittlerweile auf dem Fußballplatz. Auch er ist fast 45 Jahre im Vorstand des SV Petzenkirchen mit dabei und durchlief fast alle Stationen eines Funktionärs. Nachdem er vor Kurzem, nach 38 Jahren, die Funktion des sportlichen Leiters zurückgelegt hat, hat er im Verein ein neues Betätigungsfeld gefunden: Als Zeugwart schaut er auf alles was „Rundherum“ an Utensilien eines Vereines gebraucht wird. Das reicht von der „Wäsch“ bis zu den Arbeitsgeräten. Seit der vergangenen Saison steht er zudem als „Outwachler“ (Schiedsrichterassistent) an der Linie.