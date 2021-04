Mehr als 22 Meter thront der Mammutbaum am Gansbacher Friedhof in den Himmel. Der knapp 40 Jahre alte Baum wurde 1983 anlässlich des 900-jährigen Bestandsjubiläums des Stift Göttweig gepflanzt. Wohl eine kurzsichtige Entscheidung, denn nach vier Jahrzehnten zeigen sich erste Auswirkungen im Bereich der Gräber und der Friedhofsmauer. Und der Baum befindet sich erst in der Hälfte seines Wachstums.

Ewald Fohringer

Um weitere Schäden zu vermeiden, setzte ÖVP-Bürgermeister Franz Penz die Thematik auf die Tagesordnung der kommenden Gemeinderatssitzung. Seither gehen in der Gemeinde die Wogen hoch.

Über das Wochenende riefen die Grünen zu einer Stimmungsbefragung unter der Bevölkerung auf, wie es mit dem Mammutbaum weitergehen soll. „Der damals gewählte Platz war sicherlich nicht der Beste. Mit einigen Maßnahmen könnte der Baum aber erhalten werden“, meint Gemeinderat Franz Hahn (Grüne). Er spricht dabei ein Gutachten an, welches die Gemeinde in Auftrag gab und in der Gemeinderatssitzung besprochen werden soll.

Nördliche Teil des Friedhofs unbenutzbar

Angesprochen auf das Baumgutachten betont Penz, dass sich der Baum mit einer Höhe von 22 Metern und einem Durchmesser von zwei Metern erst bei der Hälfte seines Wachstums befindet. „Der Baum verursacht jetzt schon erhebliche Schäden. So können wir aktuell den nördlichen Teil des Friedhofes nicht mehr benutzen“, meint Penz.

Für den Erhalt müsste die Gemeinde einen fünfstelligen Betrag investieren. Der Bürgermeister gibt in der Diskussion auch zu bedenken, was mit dem Baum dann in 60 oder 100 Jahren passieren soll, wenn seine Wuchshöhe weiter über 40 Metern liegt. Zudem stehe auch die Sicherheit der Bürger an erster Stelle, der Baum befinde sich außerdem auch in einem Wohngebiet.

Trotz der aktuellen Debatte stehen die Zeichen für den ursprünglich in Kalifornien beheimateten Baum auf Abschied, da auch die SPÖ für eine Fällung, bei entsprechender Ersatzbepflanzung, ist. „Die Gefahr ist zu groß und es sind bereits viele Gräber betroffen. Die Kosten-Nutzen-Rechnung stimmt nicht, da bei einem Verbleib Friedhofsmauer oder Straße weichen müssten“, erklärt Franz Permoser (SPÖ).