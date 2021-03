Durch Pflanzen, Säen und Schneiden zur Wohlfühloase: Wenn die Vögel zwitschern und die ersten milderen Tage im Jahr anbrechen, dann heißt es, die Spuren des Winters zu beseitigen. Das vergangene Corona-Jahr schien dabei die Menschen im Bezirk Melk besonders anzuspornen, endlich wieder die Schaufeln und Spaten zu zücken.

Jasmin Fuchs, Chefin der Gärtnerei Fuchs in Pöchlarn, kann das große Interesse an der Gartenarbeit nur bestätigen. „Bereits Ende Februar bei den ersten Sonnenstrahlen glaubten die Leute, sie müssen mit der Gartenarbeit beginnen“, schmunzelt sie. Viele Abnehmer fanden sich vor allem für Rosen, Kräuter, Nutzpflanze und Raritäten, meint Reinhard Oberleitner, Chef der Gärtnerei Oberleitner in Pöchlarn. Für das Jahr 2021 gibt es außerdem vielerlei inspirierende Gartentrends.

„Ich empfehle jedem, sich einen Garten anzulegen. Jeder, der einen Garten hat, ist eigentlich ein Privilegierter.“ Pater Martin Rotheneder

Laut Viktoria Lagler, Chefin von Blumen Lagler in Klein-Pöchlarn, seien in erster Linie Kräuter, Gemüse und Naschgärten gefragt. Im Trend liegen überdies auch ökologische und pflegeleichte Gärten, verrät Oberleitner.

Viele Menschen setzen in diesem Jahr außerdem auf Blumenbeete, anstelle von Schottervorgärten, erzählt Fuchs. Diese seien besonders nachhaltig und sind für Schmetterlinge sowie Bienen von Nutzen. Viktoria Lagler rät zusätzlich, auf Saisonalität und Regionalität zu achten.

Der blühende Gartenals Rückzugsort

Ähnlich argumentiert auch Fuchs: „Alles, was im eigenen Garten geerntet wird, hat nicht 1000 Kilometer hinter sich.“ Sie verweist außerdem auf die Blume und das Gemüse des Jahres. Hobbygärtnern empfiehlt Reinhard Oberleitner zudem, die Bedürfnisse der Pflanzen zu berücksichtigen und diese richtig zu platzieren. So erspart man sich nicht nur etwas Arbeitsaufwand, auch die Freude am „Gartln“ steigt.

Die Begeisterung, die eigene Terrasse oder den Garten zu verschönern, verspürt auch Andrea Eichinger, Vizebürgermeisterin von Krummnußbaum. Im Frühjahr stehen in ihrem Garten bereits die ersten Arbeiten wie etwa das Schneiden von Gräsern und Sträuchern an und auch einige Blumen beginnen zu blühen. Ebenso kümmert sich die Vizebürgermeisterin gerne um ihr Hochbeet und ihre Kräuterschnecke. „Bei Schönwetter bin ich jeden Tag im Garten“, erklärt sie.

„Gartln“ als Meditation an der frischen Luft

Die Zeit in der Natur schätzt auch Pater Martin Rotheneder, welcher für den Park und die Gärten des Stiftes Melk zuständig ist. Ihm liegen vor allem das Beobachten des Wachstums, das Anbauen des hauseigenen Gemüses und Obstes sowie das damit verbundene Genießen am Herzen. „Jeder, der einen Garten hat, ist eigentlich ein Privilegierter“, witzelt er.

Die Gartenarbeit sei für Ro theneder außerdem nicht nur eine Bewegung für den ganzen Körper, sondern auch für die Seele. Besonders das Laubrechen stellt für ihn eine meditative Tätigkeit dar. Dieser Ansicht schließt sich Andrea Eichinger ohneweiters an. Sie weiß: „Das Gartln entspannt Geist und Seele.“

Spätestens seit Anbeginn der Pandemie zieht es die Menschen vermehrt in die Natur. Der eigene Garten bietet dabei die perfekte Möglichkeit, sein eigenes Wohnzimmer unter freiem Himmel einzurichten. Pater Martin Rotheneder hat für die Sehnsucht nach einem eigenen Garten in der Corona-Krise eine einfache Erklärung. Einerseits sei die Gefahr von Ansteckungen im Freien wesentlich geringer, andererseits „tut es einfach gut, in der Natur zu sein“, meint er.

Auch Andrea Eichinger aus Krummnußbaum schöpft aus der Natur Kraft. Im vergangenen Jahr konnte sie – während einer Quarantänephase – die Zeit einstweilen an der frischen Luft nutzen. „So gepflegt war mein Garten noch nie“, lacht die Vizebürgermeisterin.

Als Herr über die Parkanlage des Stiftes Melk hat Pater Martin Rotheneder des Weiteren hilfreiche Tipps für Heimgärtner. Er rät, Blühendes, Duftendes, Heilendes und Genießbares im eigenen Garten ein- und anzubauen, so wie es auch im Stiftspark zu finden ist. Um diesen kümmert er sich nun schon seit 25 Jahren, und obwohl viel Arbeit dahintersteckt, geht dies mit noch mehr Freude einher. „Ich empfehle daher jedem, sich seinen eigenen Garten anzulegen“, schmunzelt der Benediktiner.