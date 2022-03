Bezirk Melk wird frühlingsfit

Wenn die Temperaturen steigen, kann der Garten allmählich aus dem Winterschlaf geholt werden. Im März steht dabei schon vielerorts einiges an Arbeit an.

Gartenarchitektin Gisela Reichholf fällt vor allem der Rückschnitt von Lavendel ein. „Regelmäßiges Schneiden ist wichtig, damit er frisch bleibt“, sagt sie und verweist auch auf das Auflockern des Bodens. Außerdem könne man die Rosen etwas zurückschneiden: „Wichtig ist, sie nicht zu stark zurückzuschneiden“, warnt die Expertin. Auch auf das Düngen sollte geachtet werden: „Als Naturgärtnerin bin ich natürlich für das ökologische und biologische Düngen“, erklärt sie. Junge Bäume können in dieser Jahreszeit ebenso noch verpflanzt werden. „Die Pflanzen dürfen dabei aber nicht länger als drei Jahre auf einem Stand gewesen sein“, schildert sie. Das Rückschneiden der Stauden im Frühjahr empfiehlt Reinhard Oberleitner, Chef von Oberleitner Gartenkultur in Ornding (Pöchlarn). Auch neue Beete können angelegt, die Hochbeete aufgefüllt und der Obstbaumschnitt kann vorgenommen werden. „Nun kann man auch schon wieder zu Gießen beginnen“, sagt er.

Für das Ausflugsziel „Garten der Vielfalt“ in Ornding, welches voraussichtlich Ende Mai eröffnet wird, laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. „Es gibt bereits Bodenvorbereitungen, es wird ein Klimawandelgarten gestaltet, es wird Kompost aufgebracht und es wird ebenfalls an einem Schaugarten zum Sitzen gearbeitet“, gibt Oberleitner einen Vorgeschmack.

Für die bevorstehende Gartensaison zeichnen sich neue Trends ab. Reichholf verweist hier auf das „ökologische Gärtnern“. Dies sei vor allem bedingt durch den Klimawandel und die Corona-Krise: „Die Leute sind durch die Pandemie mehr im Garten und das Bewusstsein für die heimischen Dinge ist größer geworden“, sagt sie. Insbesondere das „Gemüsegartln“ und die Selbstversorgung sei von Interesse. Derzeit liegen laut Oberleitner ebenfalls sogenannte Klimawandelgärten im Trend. Hierbei werden vor allem hitzetolerante Pflanzen gesetzt: „Dafür muss ein durchlässiger Boden bereitet werden“, sagt er. Der Vorteil dieser Pflanzen sei primär, dass „sie nachher kaum Wasser benötigen“.

Gemeinden erscheinen im Frühjahr in neuem Glanz

In der Gemeinde Pöggstall sind die Vorbereitungen für das Frühjahr angelaufen. Vereinsleiter Bernhard Stieger erzählt, dass bereits begonnen wurde, Holzkisten sowie Ortseinfahrten und den Hauptplatz zu bepflanzen. Außerdem wird nun auch der Maibaum für einen speziellen Zweck zerschnitten: „Wir gestalten aus dem Maibaum des Vorjahres immer eine Maibaumschaukel, auf der man liegen und sitzen kann“, verrät er gegenüber der NÖN.

Auch in der Gemeinde Mank werden Straßen und Gehsteige bereits auf Vordermann gebracht: „Wir kehren und reinigen anschließend die Einlaufgitter“, erzählt ÖVP-Bürgermeister Martin Leonhardsberger. Auch die Grünanlagen werden derzeit „frühlingsfit“ gemacht. In der Gemeinde gibt es seit einiger Zeit auch eine mehrjährige Blumenwiese: „Für jeden Manker gibt es hier einen Quadratmeter Blumen“, gibt er Einblick in die „Stadt mit vielen Gesichtern“. Mank engagiert sich auch für den Klimawandel: „Es wurden in den letzten beiden Jahren mehr als 50 Klimaschutz-Bäume gepflanzt. Heuer kommen mindestens 25 Bäume dazu“, freut sich Leonhardsberger. Neu sei außerdem das Thema „Schwammstadt“, wobei Regenwasser unterirdisch für Bäume gespeichert wird.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden