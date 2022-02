88 Punkte für „Guten Fang“ in Ybbs

Leicht war der Anfang für die bekannte Wiener Catering- und Eventexpertin Hannah Neunteufel in Ybbs nicht. Gleich bei der Eröffnung ihres neuen Restaurants „Der Gute Fang“ in der Ybbser Stadthalle folgte aufgrund bürokratischer Probleme gleich wieder die Schließung, zudem bremste die Corona-Pandemie den Umsatz der gebürtigen Ybbserin.

Ungewohnt, aber für Neunteufel umso erfreulicher, erfolgte bereits ein halbes Jahr nach der Eröffnung ein Test durch das Branchenmagazin „Falstaff“, wobei sich das Restaurant mit 88 Punkten und zwei Gabeln direkt in den Top-25-Restaurants in Niederösterreich etablieren konnte. Das Magazin hebt dabei auch die Lage an der Donau und die geringe Anzahl vergleichsweise hochklassiger Restaurants direkt am Strom hervor. „Für uns ist es eine schöne Anerkennung, trotz des fordernden Beginns. Wir hatten erst knapp 70 Öffnungstage“, ist Neunteufel vor allem stolz auf das Restaurant-Team rund um ihren Sohn Jakob, der als Küchenchef fungiert, und das Wiener Gastro-Urgestein Mario Raabe. Als besonders gelungen sahen die Tester dabei die sämige Süßwasser-Bouillabaisse mit Sauce Rouille oder das aufwendig Wels-Szegediner mit Fischfilet in Kraut gewickelt, das Szegediner-Süppchen und den Erdäpfel-Auflauf.

Dass sich das junge Restaurant aber bereits in der Szene etabliert hat, weiß Neunteufel auch abseits der „Falstaff“-Bewertung: Trotz 2G-Regel und nur der Hälfte des zu erwartenden Umsatzes kann die Gastronomin bereits auch Gäste aus beispielsweise Wien, Graz oder Linz begrüßen.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden