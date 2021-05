Das lange Warten hat ein Ende – ab dem 19. Mai stehen die Türen der Gastronomen für Gäste wieder offen. Um einen problemlosen Neustart zu ermöglichen, gilt es, die vorgeschriebenen Covid-19-Regelungen einzuhalten (siehe ganz unten).

Für René Reinmüller vom Rathauskeller Melk und dem Schlossrestaurant der Schalla burg sei das Aufsperren „ein Schritt in Richtung Normalität“: „Für unsere Gäste und gleichermaßen auch für uns! Wir sind trotz der Auflagen guter Dinge.“

Auch Hans Hinterleithner, Chef des Gasthofs Hinterleithner in Weins (Hofamt Priel), freut sich auf den Neustart. Er plant, die Kontrollen am Eingang durchzuführen – jedoch werde dort „keine Hostess stehen“. Vielmehr appelliert der Gastronom an die Disziplin der Gäste.

„Der Gast steht im Vordergrund, nur so können die Betriebe Umsätze machen.“ Engelbert Pitterle, Chef vom Gasthof Pitterle in Kilb

Auch Engelbert Pitterle, Chef des Gasthofs Pitterle in Kilb, hofft auf die „Eigenverantwortung der Gäste“. Er werde den Gästen Nasenbohrer-Tests zur Verfügung stellen, wobei er besonders auf die Bereitschaft der jungen Leute hofft, da die ältere Generation bereits größtenteils geimpft sei. Heinz Laubert, Chef der Restaurant-Bar Koloman in Melk, hofft ebenfalls auf die Testbereitschaft der Gäste.

Für mehr Planbarkeit sollen außerdem Reservierungen sorgen, die Pitterle besonders begrüßt, da sie für eine „garantierte Sitzmöglichkeit“ sorgen. Freie Plätze können aber weitestgehend an die Laufkundschaft vergeben werden, erklärt er. Auch im Gasthof Hinterleithner seien Reservierungen „unbedingt gefordert“.

„Walk in“ ist laut Hinterleithner nur bedingt möglich, da er lediglich 50 Prozent der regulären Sitzplätze vergeben kann. So könne das Gasthaus die Zeit besser einteilen. Hinterleithner versichert aber, dass er keine Gäste abweisen werde – falls er Plätze zur Verfügung hat, werden diese ebenso an die Laufkundschaft vergeben. Laubert stellt fest, dass im Koloman vorerst wenige Reservierungen einlangten.

Indoor können Tische nur mit höchstens vier Erwachsenen plus Kinder besetzt werden, was Hinterleithner als „sehr eingrenzend“ beschreibt. Im Gastgarten sei dies insofern einfacher, da dort bis zu zehn Gäste platziert werden können. Für den Outdoor-Bereich gelten dabei selbige Schutzmaßnahmen wie Indoor.

Pitterle sieht im Gastgarten besonders viele Vorzüge für die Familien. „So kann man die gesamte Verwandtschaft auf einen Tisch setzen“, erklärt er den Bonus des Außenbereichs. Gerade bei den anstehenden Erstkommunionen sei dies besonders günstig. Witterungsbedingt könnte der Gastgartenbesuch aber ungemütlich werden. Aufgrund der Auflagen stehen im Gasthaus weniger Plätze zur Verfügung als im Gastgarten, weshalb ein Tisch im Gasthaus bei plötzlichem Regen nicht immer garantiert werden kann.

Personalmangel trübt die Vorfreude

Bereits vor der Corona-Pandemie musste die Branche mit Personalmangel kämpfen. Zu einer Verbesserung der Situation kam es in der Krise nicht. Hans Hinterleithner zeigt sich betrübt: „Wir hatten vorher zu wenige Mitarbeiter und jetzt auch.“ Die Situation in der gesamten Branche sei zurzeit schwierig, obwohl sich Hinterleithner dennoch über ein paar neue Mitarbeiter freuen darf.

Auch Pitterle spricht von einem „Notstand“, der sich als zusätzliche Belastung entpuppt. „Gerade für die Eintrittskontrollen ist mehr Personal gefordert, welches nicht bereitsteht“, berichtet Heinz Laubert.

Die lange Zwangspause wirkte sich in erster Linie auf die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen aus, konstatiert Pitterle. Für das Gasthaus gilt daher: „Der Gast steht im Vordergrund“, denn nur wenn dieser konsumiert, können die Betriebe bestehen.“ Trotz geänderter Bedingungen bleibt für die Wirte eines beim Alten - die Vorfreude auf die Interaktion mit den Gästen.