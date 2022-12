Endgültige Sperrstund‘ für zwei Melker Lokale

Werbung

Die NÖN-Berichterstattung um das endgültige Aus für das „Alte Presshaus“ in Petzenkirchen sorgte für Aufregung in der Region und in den sozialen Netzwerken. Das Sanierungsverfahren ist gescheitert, der Konkurs fix, die Angestellten bereits gekündigt – der seit Generationen bestehende Familienbetrieb wird versteigert (die NÖN berichtete exklusiv). Allerdings ist dies nicht die einzige Schließung innerhalb der Gastro-Szene im Bezirk Melk. Die Bezirkshauptstadt verzeichnet gleich zwei „Verluste“: die Café-Bar „Salt & Pepper“ in der Wiener Straße und „Koloman-Beach“, das Freiluft-Lokal in Räcking.

„Wir haben das Lokal an die Hausbesitzer übergeben. Es ging einfach nicht mehr, der anhaltende Mitarbeitermangel war zu viel“, erläutert Dominik Lechner, ehemaliger Betreiber vom „Salt & Pepper“. Rund eineinhalb Jahre sei er auf der Suche nach einem Hauptkoch gewesen. Fehlanzeige – im ersten Schritt dezimierte er aufgrund der engen Personaldecke das Angebot aus der Küche, nun sei die Schließung aber unausweichlich geworden.

Die Entscheidung fiel mir jetzt auch gar nicht so schwer. Die Gastronomie wird sich für die Zukunft umstelllen müssen.“ dominik lechner Gastronom und Cateringbetreiber

Viele Herausforderungen liegen hinter Lechner und seinem Team seit der Eröffnung 2016 – Stichwort Nichtraucherdebatte oder die Einschränkungen um die Corona-Pandemie. Ausbleibendes Abendgeschäft habe er zuletzt mit Frühstücks- und Mittagsangeboten ausgleichen können. Den Mitarbeitermangel aber nicht. „In Summe gesehen fiel mir die Entscheidung jetzt auch gar nicht so schwer. Die Gastronomie wird sich für die Zukunft umstelllen müssen. Ich konzentriere mich jetzt jedenfalls mal auf mein Cateringunternehmen“, resümiert Lechner. Soweit er weiß, gebe es schon Interessenten für das Lokal in der Melker Wiener Straße.

Dass nächsten Sommer der „Koloman-Beach“ nicht wieder eröffnen wird, steht jetzt schon fest. Das Saison-Lokal in Räcking wurde im Mai 2019 von Heinz Laubert, Betreiber der Restaurant-Bar „Koloman“, ins Leben gerufen. Bereits im April diesen Jahres hat er den „Koloman-Beach“ weiterverkauft, wie er gegenüber der NÖN erklärt. Der neue Betreiber verkündete nun via Posting auf der Homepage die endgültige Sperrstund‘.

