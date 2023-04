Bärenwirt feierte mit Freunden „Landgasthaus des Jahres 2023“

Der renommierte Gastroführer „Der Große Restaurant und Hotel Guide“ kürte das Zwei-Hauben-Lokal zum „Landgasthof des Jahres 2023“. Der zur Bertelsmann-Gruppe zählende Gastro Guide erscheint einmal jährlich. In der aktuellen Auflage wurden über 4.200 Restaurants von einer bis zu fünf Hauben und zusätzlich Hotels von einem bis zu fünf Sterne plus in Deutschland, Österreich, der Schweiz, dem Elsas und Südtirol bewertet.

In der offiziellen Aussendsung des Guides heißt es: „Der Bärenwirt ist ein perfektes Beispiel dafür, welch großer Schatz eine lebendige Gastkultur ist“.

Bärenwirt Erich Mayrhofer ist stolz auf diese weitere hohe Auszeichnung, die dem starken Bärenteam zuteil wurde. Im Rahmen einer kleinen Feier mit Stammgästen und Freunden des „Bären“, darunter unter anderem Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek, der Scheibbser Bezirkshauptmann Johann Seper oder Berglands Bürgermeister Walter Wieseneder überreichte Christian Meyer vom Bertelsmann-Verlag am Donnerstag die offizielle Urkunde.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.