Bezirk Melk: Diese acht Wirte haben Grund zum Jubeln

Am vergangenen Dienstag wurden die kulinarischen Ausnahmetalente des Landes im Rahmen des Sommerfestes der NÖ Wirtshauskultur im Schloss Grafenegg ausgezeichnet. Die 52 prämierten Wirtshäuser verbinden die Aspekte wie Qualität und Regionalität. Auch für Gastronomen aus dem Bezirk Melk gab's einige Auszeichnungen.

Die Stadt Mank stellt dabei als einzige Gemeinde gleich zwei prämierte Betriebe: So erhielten die Wirtshäuser BeringerundRiedl-Schöner ein Prädikat.

Im Frühjahr jubelte man im Landgasthof Hinterleithner in Weins (Hofamt Priel), Hotel-Restaurant „Zur Post“ in Melk sowie im Ybbser Babenbergerhof über Falstaff-Gabeln, nun über die Auszeichnung im Rahmen der Top-Wirte-Gala. Ebenso ins Ranking der ausgezeichneten Betriebe reihen sich der Landgasthof „Zur schönen Wienerin“ in Marbach und die Wirtshausbrennerei Krenn in Yspertal – sowie das Erlaufer Wirtshaus Langer.

Im Zuge des Sommerfestes in Grafenegg wurden auch die Top-Wirte und -Wirtinnen des Jahres gekürt. Im Mostviertel sichert sich das Gasthaus Hueber aus St. Georgen an der Leys den Sieg (Nachbarbezirk Scheibbs). Gesamtsieger und damit Top-Wirt des Jahres ist das Landgasthaus Essl in Rührsdorf (Rossatz, Bezirk Krems-Land).