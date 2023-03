Burgruine Aggstein : Neues Konzept an Personal gescheitert

Mit einem neuen Gastrokonzept wollte die Aggstein in die Saison 2023 nächste Woche starten. Ausschließlich Mittelalter-Küche sollte in der authentischen Atmosphäre der Burgtaverne serviert werden. So der Plan. In den vergangenen Monaten lief die Suche nach neuen Pächtern, die dieses Konzept umsetzen sollten (die NÖN berichtete). „Wir hatten drei sehr vielversprechende Interessenten, mit denen es wunderbar geklappt hätte“, sagt Christine Jäger, Tourismusmanagerin der Burgruine Aggstein. Das Problem: Keiner dieser Interessenten konnte Personal für die angehende Saison finden. „Niemand unserer zukünftigen potenziellen Pächter konnte auch nur einen Kellner, der die Taverne betreut, finden“, bedauert Jäger. Auf das Konzept und die Umsetzung hätte sich die Managerin gefreut: „Das Essen im Mittelalter war zwar recht eintönig und wenig gewürzt. Wir hätten es allerdings für die heutige Zeit adaptiert, aber so authentisch wie möglich gelassen. Wenn das gut aufgezogen und arrangiert ist, hätten auch Kinder an dem Essen Freude gehabt“, sagt Jäger.

Glücklicher Zufall rettet die Saison

Für 2023 kann Jäger die Besucherinnen und Besucher vertrösten: Familie Eglit, die bereits seit 2020 Veranstaltungen wie Hochzeiten und Feiern auf der Burgruine bewirtet, übernimmt für diese Saison ebenso die Taverne − auch an Wochenenden. „Wir werden uns in diesem Jahr noch genauer mit dem geplanten Konzept auseinandersetzen und hoffen, dass wir 2024 wirklich Personal finden, das in unserer Taverne mit neuen Pächtern das Gastrokonzept umsetzt“, sagt Jäger. „Familie Eglit bietet ebenfalls mittelalterlich angehauchte Speisen an“, ergänzt sie. Auf Mittelalterfesten seien die Gastronomen bereits für ihre traditionellen Gerichte und Speisen bekannt.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.