Eine neue Ära beginnt für die „LifeBar“ in Wieselburg

Seit 14 Jahren gehört die „Life Bar“ zur Gastroszene in Wieselburg. Nun wechselte der Betreiber. Mit 1. September übergab Charly Draxler, dem auch das Kult-Lokal „Pulverfass" im Ybbser Bermudadreieck sowie das „Guinness Island“-Pub in Purgstall gehören, die „Life Bar“ an seinen Neffen Michael Elsner und dessen Lebensgefährtin Magdalena Zöchbauer. Am vergangenen Freitagabend fand die große Eröffnungsparty statt.

Michael Elsner (26) und Magdalena Zöchbauer (20), die beiden wohnen aktuell in Pöchlarn, haben beide bei der RS Gastro GmbH, die den Rathauskeller und den Wachauer Hof in Melk sowie die Gastronomie auf der Schallaburg betreibt, gearbeitet. Jetzt folgte der Schritt in die Selbstständigkeit.

„Natürlich sind wir etwas nervös, aber wir freuen uns beide riesig auf diese Herausforderung“, sagt Elsner, der vor allem auch Weinliebhaber anlocken will. Seine Lebensgefährtin Magdalena Zöchbauer hingegen ist in der „Life Bar“ für die Cocktails zuständig. -ce-