Kein Personal, Energiekrise: „Melker Gastronomie steht auf Prüfstand“

Zulieferer ziehen Preise nach und die Strom- sowie Gasrechnungen werden höher: Bei vielen Gastronomen aus dem Bezirk legt sich deshalb nun die Stirn in Falten. Die Energiekrise hat auch sie fest im Griff und mit dem Personalmangel ergibt sich für die Gastro eine doppelte Belastung.

Für Dietmar Schöner, Chef des Gasthauses Riedl-Schöner in Mank, ist dies derzeit das führende Thema. „Bei uns treffen die Preissteigerungen schon auf Unsicherheit, man kann diese nämlich nicht eins-zu-eins an die Gäste weitergeben“, erklärt er. Denn erhöhte Preise in der Gastronomie sorgen bei Gästen häufiger für Missmut. „Wenn ich jede Woche zum Wirt gehe, dann habe ich die Zahlen immer vor mir und kann vergleichen“, weiß er. Auch wenn sich die Preissteigerungen bereits in den Kalkulationen niederschlagen, wolle man Gäste nicht vergraulen.

„Es ist eine große Belastung für alle, weil wir die Preissteigerungen nicht weitergeben können.“

Auch im Babenbergerhof in Ybbs und in der Donau Lodge spüre man die Auswirkungen der Inflation, erklärt Chefin Karin Gruber-Rosenberger. Als Obfrau des Ausschusses der Fachgruppe Hotellerie der Wirtschaftskammer weiß sie ebenfalls um die Sorgen ihrer Kolleginnen und Kollegen: „Es ist eine große Belastung für alle, weil wir die Preissteigerungen nicht weitergeben können.“ Viele Betriebe hätten Sperrtage verlängert, die gastronomische Landschaft habe sich verändert. Die Nachfrage sei aber dennoch da: „Die Gästefrequenz ist hoch, aber man merkt, es wird ein bisschen gespart, die Konsumation pro Kopf ist niedriger“, erklärt Gruber-Rosenberger.

Michael Scheibenflug, Chef der Bio-Kaffeerösterei „Barista vom Berg“ in Leiben, spricht von 30 bis 40 Prozent teureren Einkaufspreisen bei etwa Rohkaffee. Billigere Produkte anzukaufen sei für ihn keine Alternative, die Preissteigerungen auf seine Geschäftspartner abzuwälzen, käme ebenso nicht in Frage: „Man muss versuchen, ein Mittelding zu finden.“

Auch im Gasthaus Hinterleithner in Hofamt Priel werde derzeit über Lösungen gegrübelt, erklärt Chef Hans-Jörg Hinterleithner. „Ich glaube, es fehlt bei vielen hier die Erfahrung, weil die Preissteigerungen über das normale Maß hinausgehen. Man muss hier noch genauer hinschauen und kalkulieren“, weiß er.

Händeringende Suche nach Mitarbeitern dauert an

Doppelt belastend ist zudem der Personalmangel. Hinterleithner sucht drei bis vier Mitarbeiter, die fehlenden Arbeitskräfte lassen über Umstrukturierungen nachdenken: „Wenn die arbeitenden Hände fehlen, kann man nicht mehr alles bedienen. Man muss das Angebot also anpassen.“

Für Schöner ergibt sich durch Personalmangel und Inflation die Gefahr des Wirte-sterbens im Bezirk. „Bei uns ist die Gastronomie noch sehr vielfältig, sie steht aber auch im Bezirk Melk auf dem Prüfstein“, bedauert er. Vielerorts werde es Anpassungen geben. Die Gäste müssen sich auf geänderte Öffnungszeiten, Angebote und Preise einstellen: „Es müssen alle flexibler werden“, appelliert Schöner an die Kundschaft.

