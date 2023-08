Mit 60 den Traum erfüllt: Roman Thennemayer ging unter die Wirte

Hart an der Grenze zur Steiermark hat sich der Hürmer Roman Thennemayer einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Er hat den Gasthof Gschoadwirt in der Gemeinde St. Aegyd am Neuwalde gekauft. Viele Jahre war er kreativer Planer und Ausstatter von Gastbetrieben und Hotels in Österreich.

„Nach der Übergabe des Betriebes an meinen Sohn Roman habe ich mir mit 60 Jahren endlich ein Lebensziel erfüllen können“, schwärmt der Neo-Gastwirt. Mit Vroni Zuser hat er eine Gastgeberin und Geschäftsführerin aus dem Ort gefunden. Seit 20 Jahren hat Thennemayer in der Lilienfelder Gemeinde bei seiner Lebensgefährtin einen Zweitwohnsitz. Nach der Pensionierung der Vorbesitzerin wurde das Haus am Gescheid angekauft und einer Generalsanierung unterzogen. „Natürlich alles aus dem Hause und im Design-Gespür von Thennemayer“, schmunzelt der Chef.

Foto: Wolfgang Zimprich

Viel Echt-Holz, Mostviertel-alpine Behaglichkeit in allen Räumen, heimelige Stoffe, „Thennemayer-Handschrift“, wohin man blickt: Die elf renovierten Zimmer präsentieren sich heute im Landhausstil und mit individueller Note. Jedes ist mit einem typischen regionalen Blumen- oder Baumnamen benannt, der am Eingang als Malerei und im Zimmer als Bild sichtbar ist. Alte Ansichtskarten vom Gasthof und der Region zieren das Stiegenhaus und die Wände.

„Pilger und Wanderer am Wiener Wallfahrerweg schlafen bei uns, bevor sie die letzte Stunden-Etappe nach Mariazell in Angriff nehmen“, erzählt er. „Für sie haben wir im Nachbarhaus auch Herbergsplätze eingerichtet.“ Radfahrer legen gerne am Traisental-Radweg, der vorm Haus vorbei führt, eine Rast ein. Viele Stammgäste haben hier ihr Lokal für Essen und Feiern entdeckt. „Gschoardonblö“ und „Gschoardon-Knödel“ sind die Renner bei den Wanderern, die die nahen Berggipfel erklimmen. Im Winter ziehen die Langläufer ihre Spuren auf den Loipen, die direkt vorm Haus starten.

Auch in einer anderen Funktion ist Thennemayer sehr aktiv. Seit 30 Jahren ist er Kommandant der FF Hürm, 20 Jahre ist er Mitglied im Abschnittskommando und seit 2016 auch Melker Bezirksfeuerwehrkommandant.

„Wann immer es geht, bin ich im Betrieb und hinter der Schank im Einsatz“, spürt man vom Tourismus-Investor in jedem Wort seine Leidenschaft für dieses Lebenswerk. Und wenn Zeit bleibt, besucht er seine ehemaligen Stammkunden aus der Gastroeinrichter-Ära in Hotels in Salzburg und Tirol. Darunter auch Abfahrts-Ass Michael Walchhofer, der bereits einen Promi-Bieranstich beim Gschoadwirt vornahm. „Und bitte erwähnen Sie im Bericht unser engagiertes, tolles Team“, beschwört Geschäftsführerin Zuser das gelebte Wir-Gefühl beim Gschoadwirt.