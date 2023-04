Neues Leben für Gasthaus Dürregger in Leiben

Seit Herbst 2022 blieb der Herd kalt: Die bisherigen Betreiber des Gasthauses Dürregger in Ebersdorf (Leiben) gingen in Pension, die Zukunft des Traditionshauses war ungewiss. Bis jetzt: In der Vorwoche eröffneten Josef Heinreichsberger und das Team der Hotel Moser Seeblick GmbH, bekannt für das Hotel Moser-Reiter in Pöchlarn, das Lokal neu.

„Das Gasthaus passt gut in unser Konzept – und ist auch nicht weit von uns entfernt“, erläutert Heinreichsberger, warum man sich für die Neuübernahme entschied. „Wir sehen Potenzial in der Location.“ Am vergangenen Donnerstag luden die neuen Betreiber bei der Eröffnungsfeier zu Würstel und Bier. Grundsätzlich soll traditionelle Küche mit regionalen Schmankerln aufgetischt werden, an den Wochenenden will man „kulinarische Themen“ setzen. Es stehen den Gästen zudem acht Zimmer mit 20 Betten zur Verfügung.

Bereits die dritte Lokalität der Hotel-Betreiber

Zum bestehenden Team sei man derzeit auch noch auf der Suche nach Verstärkung, sowohl im Service als auch in der Küche, wie Heinreichsberger betont. Die aktuellen Öffnungszeiten sind Donnerstag und Freitag ab 17 Uhr, Samstag und Sonntag und an Feiertagen bereits ab 9 Uhr. Mit dem Gasthaus Dürregger betreibt die Hotel Moser Seeblick GmbH nun schon drei Lokalitäten: Zusätzlich zum Hotel in Pöchlarn kocht das Team von Moser-Reiter seit 2019 im Volkshaus in St. Leonhard auf.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.