Gebrauchtwagen aus Schweden entpuppte sich als Betrugsfalle

In die Betrugsfalle tappte ein Waldviertler beim Autokauf. Bei der Suche nach einem Gebrauchtwagen stieß das spätere Opfer auf einen Gebrauchtwagen auf der Internetverkaufsplattform „Autoscout24“. Es folgt ein Austausch per Mail mit der vermeintlichen Verkäuferin. Im Zuge der Kommunikation stellte sich heraus, dass sich das angebotene Fahrzeug in Schweden befindet.

Die Verkäuferin bot dem Opfer an, dass Fahrzeug mit einer Logistikfirma zu überstellen. Um die Überstellung durchzuführen sollte der Mann den Kaufpreis auf das Konto der Logistikfirma überweisen, wo die Summe auf ein Depot gelegt wurde. Das verlockende Angebot: Sollte der Pkw nicht den Vorstellungen entsprechen, wurde das Geld rückgebucht und den Pkw wieder zurück überstellt werden.

Der Käufer war damit einverstanden und überwies den Kaufpreis auf ein deutsches Konto. Nach der Überweisung wurden alle Kontakte abgebrochen - Anzeige!

