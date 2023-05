Melker Altstadt-Betriebe wünschen Gratisparken für eine Stunde

Vor rund 50 Unternehmerinnen und Unternehmern der Bezirkshauptstadt fand vor geraumer Zeit die nächste Diskussionsrunde zur weiteren Belebung der Melker Innenstadt statt. Ganz oben stand dabei abermals der Wunsch seitens der Betriebe, zumindest eine Stunde Gratisparken anzubieten.

Da die Wirtschaft auch in der aktuellen Arbeitsgruppe zum Mobilitätskonzept vertreten ist, soll diese Diskussion auch bei der Erstellung des neuen Mobilitätskonzepts Thema sein. „Die Einführung der gebührenpflichtigen Kurzparkzone erfolgte damals in Abstimmung mit der Wirtschaft. Sollte es zu einer Stunde Gratisparken kommen, werden wir dieses Anliegen natürlich auch im Vorfeld mit unserer Wirtschaft besprechen“, sagt Stadtchef Patrick Strobl (ÖVP). Er gibt aber zu bedenken, dass die Betriebe in der Innenstadt zur Thematik gespalten sind. So ist die Stunde Gratisparken über die Mittagszeit angedacht. „Der Handel findet das super, die Gastronomie zeigt sich aber skeptisch, da wichtige Parkplätze für Restaurantbesucher verstellt sein könnten“, erzählt Strobl.

Dabei ist die Diskussion nicht neu. Bereits 2018, zwei Jahre nach der Einführung im Frühjahr 2016, forderte die damalige Zunftzeichen-Obfrau und heutige ÖVP-Gemeinderätin Ilse Kossarz, die erste halbe Stunde der Parkzeit kostenlos zu gestalten. Ebenso schlug sie vor, dass über Mittag Parken kostenlos sein sollte. Damals gab es ein klares Nein von Stadtchef Strobl. 2021 forderten die SPÖ und Gemeinderat John Haas, als Unterstützung der Wirtschaft eine Stunde kostenloses Parken zu ermöglichen, die FPÖ unterstützte damals das Anliegen, die ÖVP ging abermals auf Abwehrhaltung – man wollte damals die genauen Kosten von der SPÖ wissen, um die Thematik weiter zu diskutieren.

