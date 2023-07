Projekt „Zwischenräume“: Vielfalt der Erinnerung

Im Objekt 10 der Melker Birago Kaserne organisierte der Verein Merkwürdig – Zeithistorisches Zentrum ein Vernetzungstreffen für das Projekt „Zwischenräume“ samt anschließender Filmpräsentation des Films „Endphase“ des gebürtigen Persenbeugers Hans Hochstöger.

Das Projekt Zwischenräume soll als Vernetzungs- und Vermittlungsprojekt Gedenk- und Erinnerungsorte in Niederösterreich sichtbar machen. „Das Projekt verbindet Orte in Niederösterreich mit dem Ziel, das Gedenken an Widerstand, Verfolgung und Gewalt während der Zeit des Nationalsozialismus zugänglich zu halten“, erklärt Kurator Christian Rabl. In der Region sind das etwa die KZ-Gedenkstätte Melk oder das Museum „Erlauf erinnert“.

Durch die Vernetzung mit Gedenkinitiativen, Historikerinnen und Historikern und engagierten Bürgern sowie die Präsentation einer Auswahl kommentierter Quellen entsteht eine Wissens- und Vermittlungsplattform und damit eine Topografie der Erinnerung. „So können wir die Vielfalt von Erinnerungszeichen dokumentieren, die in Niederösterreich an die NS-Zeit erinnert. Ganz oft sind Schulinitiativen beteiligt, weshalb wir im Projekt auch Workshops für Schüler durchführen“, erklärt Remigio Gazzari. Daneben schafft das Kuratorenteam, dem neben Rabl auch Johanna Zechner und Remigio Gazzari angehören, die Möglichkeit, das Projekt bei Ausstellungen in den einzelnen Orten greifbarer zu machen – wie etwa aktuell im Objekt 10.

Am Ende diskutierte Christian Rabl mit den Anwesenden über Herausforderungen der Erinnerungskultur in Bezug auf aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen.