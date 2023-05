Kritik an Landespolitik bei Gedenkfeier im ehemaligen KZ Melk

Die diesjährige Gedenkfeier bei der KZ-Gedenkstätte Melk stand ganz im Zeichen des Themas „Zivilcourage“. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern des Stiftsgymnasiums Melk sowie zahlreichen internationalen Delegationen und Nachkommen von Melker Opfern, unter anderem aus Frankreich, Serbien, Slowenien und Israel, gedachte der Verein MERKwürdig – Zeithistorisches Zentrum, der fast 5.000 KZ-Opfer, die in Melk zwischen April 1944 und April 1945 ermordert wurden.

Mit Ludovic Piron (Frankreich) und Dov Shilony (Israel) kamen diesmal zwei Nachkommen von Melker KZ-Opfern ebenso zu Wort, wie Stifts-Schüler mit ihren ganz persönlichen Gedanken zum Thema Zivilcourage. Musikalisch untermalt wurde das Gedenken, dem von politischer Seite unter anderem auch Innenminister Gerhard Karner beiwohnte, ebenfalls von den Stiftsgymnasiasten. „Gedenkarbeit darf nicht nur von einigen wenigen Menschen getragen werden und darf sich nicht nur auf wenige Tage im Jahr beschränken. Es geht uns alle immer wieder an. Gedenkarbeit muss breit, offen und nachhaltig sein. Wir müssen es immer wieder tun, wann und wo auch immer sich die Gelegenheit dazu bietet", sagte Innenminister Gerhard Karner im Rahmen der Gedenkfeier.

Barbara Glück und Alexander Hauer bei der Gedenkfeier. Foto: privat

Nach den Gedenkreden – darunter auch durchaus kritische Worte in Richtung der niederösterreichischen Landespolitik von Vereinsobmann Alexander Hauer – stellte Ute Bauer-Wassmann vom Gedenkbüro der KZ-Gedenkstätte Mauthausen ein neues Denkmal vor, das in weiterer Folge auch von den Schülern enthüllt wurde.

Die Außenlager-Stele, die nun auf einer Wiese beim Zugang zur KZ-Gedenkstätte Melk zu sehen ist, verweist darauf, dass sich Mauthausen an vielen Orten in ganz Österreich befand, sozusagen auch „vor unserer Haustüre“. Die Stele, die sich auf eine Höhe von vier Metern aus zahlreichen Betonprismen zusammensetzt, verweist auf die über 40 Außenlager des Systems Mauthausen.

Künftig ist geplant, dieser ersten Stele in Melk weitere Stelen an allen weiteren Außenlager-Standorten folgen zu lassen. Den Endpunkt der Feier markierte wie gewohnt das gemeinsame Gedenken an der „Wand der Namen“ im ehemaligen Krematorium, wo in Erinnerung an die Melker Opfer weiße Rosen abgelegt wurden. „Die Gedenkstätte in Melk wurde vor 60 Jahren errichtet, um jener Menschen zu gedenken, die ihr Leben im Konzentrationslager Melk verloren haben. Es ist besonders wichtig, dass wir diese Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs niemals vergessen. Denn für Hass und Gewalt ist in unserer Gesellschaft kein Platz", erinnert der Innenminister.

