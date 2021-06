Die Ermordung dreier KZ-Häftlinge vor den Augen des damals vierjährigen Alois Will gab den Ausschlag, dass der Manker vor mittlerweile elf Jahren in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde und der PTS Mank das Mahnmal Dorna errichtete. Am kommenden Sonntag, 6. Juni (15 Uhr), wird das Jubiläum – Corona-bedingt um ein Jahr verschoben – begangen. Sprechen werden dabei Manks Bürgermeister Martin Leonhardsberger und der Zweite Landtagspräsident und Texingtaler Bürgermeister Gerhard Karner (beide ÖVP) sowie Lokalhistoriker Gerhard Flossmann. Pianist Paul Gulda wird für den musikalischen Rahmen verantwortlich zeichnen und die Festrede halten.

Präsentiert wird beim Jubiläum auch eine neue Gedenkschrift. Neben Vorworten von Kirnbergs ÖVP-Bürgermeister Leopold Lienbacher, Neffe von Alois Will, und dessen Mutter, die ebenfalls Zeugin des Mordes war, und Karner finden sich darin auch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, was die Gräueltat in Dorna betrifft.

Denn die Ermordeten dürften nicht, wie ursprünglich angenommen, jüdische Zwangsarbeiter aus Ungarn gewesen sein. „Es hat sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um drei KZ-Häftlinge aus dem Außenlager ‚Wien-Saurerwerke‘ gehandelt, die im Zuge eines Todesmarschs in Mank übernachten mussten“, erzählt der Historiker Christian Rabl vom Zeithistorischen Zentrum Melk, der gemeinsam mit Will die Gedenkschrift verfasst hat.

„Es ist wichtig, dass auch in den Regionen Mahnmale geschaffen werden, damit die Gräueltaten nie vergessen werden.“ Martin Leonhardsberger

Rabl recherchierte dafür unter anderem in Nachkriegsjustiz-Akten aus Wien und Niederösterreich sowie in Kriegsgräberfürsorge-Akten. Die Quellenlage ist allerdings schwierig. Nach wie vor ist die Identität der drei Opfer unbekannt und damit auch ihre Haftkategorie und ihre Nationalität. „Unklar ist übrigens auch, wo sich die sterblichen Überreste der drei Ermordeten heute befinden. Darauf geht ein weiterer Text der Denkschrift von Remigio Gazzari ein“, erklärt Rabl weiter.

Bedeutung für die gesamte Region

Der Historiker betont dabei, dass die neuen Erkenntnisse in keinster Weise die Bedeutung des Mahnmals in Dorna schmälern sollen. „Im Gegenteil“, sagt Rabl. „Das Mahnmal ist ganz, ganz wichtig – vor allem auch, weil es aus dem individuellen Engagement von Alois Will heraus entstanden ist. Es ist das einzige Mahnmal in der Region und es hat bis zu einem gewissen Grad das Gedenken zurück in die Region gebracht.“ Die Bedeutung hebt auch Manks Stadtchef Martin Leonhardsberger hervor: „Es ist wichtig, dass auch in den Regionen Mahnmale geschaffen werden, damit die Gräueltaten nie vergessen werden.“

In diese Richtung wird es nun auch in Kirnberg und Texingtal gehen. „Ganz generell ist zu sagen, dass der Verbleib der sterblichen Überreste einer ganzen Reihe von weiteren ermordeten KZ-Häftlingen – in Mank, Texingtal, Kirnberg – heute unklar ist. An sie erinnert auf den Ortsfriedhöfen nichts mehr – obgleich teilweise sogar die Namen bekannt wären. Dem werden wir jetzt aber nachgehen“, kündigt Rabl die Zusammenarbeit mit den beiden weiteren Gemeinden der Region Mank an.

Texingtals Bürgermeister Gerhard Karner begrüßt die neuen Forschungen: „Danke an Christian Rabl, der sich mit seiner Arbeit in der Region verdient macht. Es ist ein notwendiges Zeichen des Gedenkens und des Mahnens, und wir werden hier entsprechende Schritte setzen.“ Kirnbergs Bürgermeister Leopold Lienbacher schlägt in dieselbe Kerbe: „Es ist eine tolle Sache, dass mein Onkel das Mahnmal in Dorna errichtet hat, und ich begrüße es sehr, dass durch Christian Rabl nun auch in Kirnberg Nachforschungen betrieben werden.“