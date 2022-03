Melk: Rathauskeller-Duo pachtet Wachauerhof

Mit 1. April sind Mario Sassmann und René Reinmüller die neuen Pächter des Wachauerhofs. Wie von der NÖN berichtet, wurde der wichtigste Hotelbetrieb der Stadt Anfang Februar von Unternehmer Michael Ringsmuth an eine steirische Immobilien-Firma verkauft. Diese verpachtet den 3-Sterne-Betrieb jetzt an die Melker Gastronomen, die in der Stadt mit dem Rathauskeller tief verwurzelt sind.

Ringsmuth führte den Betrieb, der über 72 Zimmer und rund 160 Betten verfügt, vier Jahre lang. Im Februar gab er bekannt, den Fokus künftig wieder komplett auf den Bus- und Reisebetrieb zu legen. Das neue Pächter-Duo, welches im Mai 2020 auch den Gastronomiebetrieb auf der Schallaburg übernommen hat, übernimmt auch die Wachauerhof Melk Betriebs GmbH, dessen Geschäftsführung Ringsmuth und seine Frau innehatten. „Es wird nur die Geschäftsführung getauscht. Der Betrieb läuft ganz normal weiter. Alle Reservierungen und Gutscheine behalten weiterhin ihre Gültigkeit“, betont Ringsmuth.

Mit 600 Sitzplätzen bereit für große Veranstaltungen

Am bestehenden Konzept des Wachauerhofs soll sich künftig auch nichts ändern. „Wir wollen ihn genau so weiterführen aber die Synergien mit unseren Partnerbetrieben nutzen und manche Stellschrauben optimieren“, meint Reinmüller. Wichtigstes Standbein ist der Hotelbetrieb, der forciert und ausgebaut werden soll. „Der Betrieb ist enorm wichtig für den Tourismus in der Region. Hier sind wir uns der Verantwortung bewusst“, sagt Sassmann. Die Buchungslage für die Saison 2022 ist bereits jetzt vielversprechend. Mit knapp 13.000 Buchungen sind bereits 20 Prozent ausgebucht.

Wieder vermehrt gebucht sollen auch Events werden. „Der Wachauerhof ist mit seinen 600 Sitzplätzen prädestiniert für große Events. Das wollen wir weiterführen“, betont Sassmann.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden