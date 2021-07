Die plötzliche Schließung des Melker Fährhauses sorgt weiterhin für Sorgenfalten in der Stadtpolitik. Wie berichtet, sucht die Betreiberfamilie Jensch-Scherzer derzeit einen Käufer. Der Kaufpreis soll im einstelligen Millionenbereich liegen.

Im nicht-öffentlichen Teil der vergangenen Gemeinderatssitzung debattierten die Mandatare – unter dem Beschluss einer besonders strengen Geheimhaltungsvereinbarung – über mögliche Zukunftsszenarien. Mehrere Sitzungsteilnehmer sprachen trotz Vereinbarung mit der NÖN über die Varianten.

Größte Sorge: Immobilie verfällt

Am größten ist die Sorge der Stadt, dass ein ausländischer Investor die Immobilie kaufen und diese sogar als Abschreibposten benutzen könnte – die Immobilie wäre dann dem Verfall überlassen. Ein Horrorszenario für die Stadt inmitten des neuen Hafenspitzes um rund fünf Millionen Euro. Die Stadt legt ihren Fokus nun auf ein Kaufszenario eines heimischen Investors, nur dieser muss erst gefunden werden. Interessenten soll es bereits zahlreiche geben, Details sind derzeit nicht bekannt.

„Es wäre Wahnsinn, wenn wir um fünf Millionen Euro Steuergeld am Hafenspitz investieren und mittendrin verfällt ein Gebäude“ Patrick Strobl

Überrascht, dass die Informationen an die NÖN durchsickerten, zeigt sich ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl: „Sogar die Opposition hat hier auf einem Geheimhaltungsbeschluss beharrt.“ Aus diesem Grund will Strobl die Diskussion im nicht-öffentlichen Teil auch nicht kommentieren. Die Stadt befinde sich derzeit aber in Gesprächen mit den Inhabern. „Es wäre Wahnsinn, wenn wir um fünf Millionen Euro Steuergeld am Hafenspitz investieren und mittendrin verfällt ein Gebäude“, ärgert sich Strobl.