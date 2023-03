Elektroroller von Pöchlarner begann noch vor der Fahrt zu brennen

Ungewöhnlicher Vorfall in einer Wohnhausanlage in Pöchlarn: Als ein Besitzer mit seinem Elektroroller gerade aus dem Keller des Wohnblocks fahren wollte, geriet dieser in Brand. Geistesgegenwärtig schob dieser den Roller ins Freie und rief die Feuerwehr.

Die Feuerwehren Pöchlarn und Ornding löschten das Fahrzeug und sorgten mittels Druckbelüfter dafür, dass das verrauchte Haus rasch rauchfrei war. Verletzte gab es keine, allerdings zerfetzte das Feuer die Batterie des Rollers – die Teile flogen meterweit in alle Richtungen. Die Brandursache ist nun Teil polizeilicher Ermittlungen.

