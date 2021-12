Geldbuße für Mann nach Angriffen auf Ehefrau

"Nein ist Nein, auch in der Ehe“, sagt die Opfervertreterin am Beginn des Prozesses. Der Mann ihrer Melker Mandantin muss sich vor Gericht verantworten, weil er gegenüber seiner Frau sexuell übergriffig gewesen sein soll, obwohl diese mehrmals Nein sagte und seine Hand wegstieß. Außerdem soll er ihr bei mehreren Gelegenheiten mit Schlägen gedroht und sie so fest an den Handgelenken gepackt haben, dass blaue Flecken entstanden. Jetzt ist er wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung, gefährlicher Drohung und Körperverletzung angeklagt.

Sein Verteidiger relativiert die Vorwürfe als „Ehestreitigkeiten“. Und zeigt sich empört, woher der Mann denn wissen hätte sollen, dass seine Frau keine Intimität wünschte – befremdlich, da die Frau laut Anklage klar gesagt haben soll, sie wolle das nicht. Die Frau sei war laut Opfervertreterin außerdem schon zuvor aus dem gemeinsamen Schlafzimmer ausgezogen und habe ihm klar gesagt, dass sie generell keinen sexuellen Kontakt mehr mit ihm will.

Und die Opfervertreterin legt nach: Der Frau sei unterstellt worden, sie hätte eine Anzeige gegen ihren Mann gemacht, um im ebenfalls laufenden Scheidungsverfahren eine bessere Position zu haben. Der Vorwurf sei haltlos, so die Opfervertreterin, denn durch die Anzeige habe die Frau keinen Vorteil. Immerhin hatten beide schon zuvor einer einvernehmlichen Scheidung zugestimmt und sie habe auf Unterhalt verzichtet. Die Anwältin verlangt für ihre Mandantin 3000 Euro Schmerzengeld.

Der Angeklagte selbst sagt, er ist unschuldig. Er wirkt sehr „geladen“ stellt die Richterin fest, er wippt während des Prozesses unruhig mit den Füßen, seine Stimme klingt gereizt. Hat er seine Frau bei mehreren Vorfällen fest an den Handgelenken gepackt, sie gegen die Wand gestoßen und ihr gedroht sie zu schlagen? fragt ihn die Richterin. "Ja", sagt der Mann, der sich sichtlich unwohl in seiner Haut fühlt und setzt nach: „Aber ich wollte ihr nicht wehtun.“ Die blauen Flecken, die er verursacht haben soll, habe ihm seine Frau nie gezeigt.

Warum haben Sie ihr denn überhaupt gedroht und sie gepackt, fragt die Richterin weiter. „Ich hab überreagiert“, murmelt der Mann. „Ich hab mich halt aufgeregt.“ Die Gründe für seine „Überreaktionen“ sind banal: Er wollte nicht, dass bestimmte Verwandte zu Besuch kommen. Einmal sei sein Sohn sehr betrunken gewesen und das habe ihn wütend gemacht. Warum ihn das wütend auf seine Frau machte, oder was diese dafür könne, kann er nicht sagen.

Er hat keine Vorstrafen. Am Ende ist der Mann dann doch zu allen Punkten geständig. Denn da auch die Kinder als Zeugen geladen sind, bietet die Richterin eine Diversion an und der Mann nimmt an. Damit müssen die Kinder nicht als Zeugen vernommen werden, insgesamt sei das die beste Lösung für die Familie sagt die Richterin. Eine Diversion (hier in Form einer Geldbuße von rund 2500 Euro) ist keine Verurteilung. Der Mann will seiner Frau symbolisch 500 Euro Schmerzengeld zahlen.